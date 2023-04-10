İMECE yarın uzaya fırlatılıyor... Bakan Varank: Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak

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TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metre altı çözünürlükle Dünya’nın her yerinde görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE Uydusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İMECE, 11 Nisan’da yani yarın uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE’nin Türkiye’nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek “Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak.” dedi.

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Bakan Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’ndeki törende konuşan Varank, uzay yolculuğuna hazırlanan İMECE ile ilgili şunları söyledi:

Yarın Türkiye’nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE’yi yörüngesine uğurluyoruz. Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak.

Ülkemizin metre altı yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından istediğimiz görüntü elde edebileceğiz. İMECE’nin elektro-optik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı da Türk mühendisler tarafında tasarlanıp üretildi.

KÜP UYDULAR

Tabii yarın için bizi sevindiren başka bir husus daha var. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Akup küp uyduları da İMECE’yle birlikte uzaya fırlatılacak. Yani tek seferde Türkiye’den 4 tane uyduyu uzaya göndermiş olacağız. İşte bu noktaya gelen bir Türkiye var.

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İMECE’nin yarın (Salı günü) Türkiye saati ile 09.50’de ABD’de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanıyor. İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK UZAY’da fırlatma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Bakan Varank ise yer istasyonunda bulunacak.680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, Dünya’nın her yerinden görüntü elde edebilecek.Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye’de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE İLE GELİŞTİRİLDİ



İMECE’de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE Uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.



İHRACAT POTANSİYELİ



İMECE Projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.



ŞUBAT’TA ABD’YE UÇTU



Haziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE Uydusu, Şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD’ye gönderildi.