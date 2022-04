Bakan Varank: “Gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye’sinin en büyük teminatıdır”

Haberin Devamı

Üsküdar Altunizade Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda üniversite bünyesinde başarılı olan akademisyenlere, spor müsabakalarında başarı elde eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine ve sağlık muhabirlerine ödüller verildi.Ödül töreninde farklı kurumlardan 8 sağlık muhabiri de yaptıkları haberler ile ödül almaya layık görüldü. Ödüller sahiplerine Bakan Varank tarafından takdim edildi.

Programda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Mektebi Tıbbiye-i Şahane’ye Türk Modern Tıbbının ruhu dersek herhalde yanlış olmaz. İbn-i Sina'lardan, İbn Rüşd'lerden gelen tıp mirasımız Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile kurumsallaştı. Bu nadide okul kuruluşundan itibaren, birikimiyle Türk Tıp tarihinin öncüsü oldu. Yetiştirdiği hekimler, cerrahlar ve eczacılar sayesinde Anadolu’daki nice sağlık kurumunun temelleri atıldı. Bugün bu miras Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ediyor. 3 bine yakın hocası, 20 bini aşkın öğrencisi ve onlarca fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık alanında uluslararası bir ekol. Yaptığı hizmetler artık Orta Asya’ya, Afrika’ya kadar uzanıyor” dedi.

Haberin Devamı

“SAĞLADIĞIMIZ SAĞLIK GÜVENCESİ SAYESİNDE SOSYAL DEVLET OLMANIN EN İYİ ÖRNEĞİNİ ORTAYA KOYDUK'



“2002’den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı ve sağladığımız sağlık güvencesi sayesinde sosyal devlet olmanın en iyi örneğini ortaya koyduk” diyen Bakan Varank, “Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2002 yılında 18 milyar lirayı bile bulamazken bu rakam günümüzde 250 milyar lirayı aştı. Bir taraftan şehir hastaneleri ile yenilikçi yapılar kurarken doktorlardan hemşirelere kadar en nitelikli sağlık personellerini ülkemizde yetiştirdik. Toplam sağlık personel sayısını ise 295 binden 1 milyona çıkardık.

Biliyoruz ki sağlık sistemimizin kalitesi sağlık çalışanlarının refahı ve yaşam kalitesi ile doğru orantılı. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek hamleleri de gerektiğinde atmaktan çekinmedik. Tüm bu atılımlar sayesinde teknoloji seviyesi yüksek ama daha da önemlisi insan dostu bir sağlık ekosistemi inşa ettik. Dünya ve Türkiye sağlık sistemi en zor sınavını pandemi döneminde verdi dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız.

Haberin Devamı

Ancak gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde nasıl sınıfta kaldığına beraberce şahit olduk.Tabiri caizse adeta komaya girdiler ve ameliyat masasından kalkamadılar. Türkiye ise şehir hastanelerinden yerli aşısına, doktorundan teknisyenine kadar sağlık ekosistemi ile bu sınavı başarılı bir şekilde atlattı. Öyle ki Türkiye’nin Covid-19’a karşı verdiği mücadele, tüm dünyada örnek gösterildi. Bu bağlamda pandemi, sağlık alanında ne kadar isabetli adımlar attığımızı bir kez daha gösterdi” dedi.

'AKILLI YAŞAM VE SAĞLIK, ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI'NI HAZIRLADIK'



Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık alanında tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde önemli atılımların söz konusu olduğunu belirten Bakan Varank, “Biz de bu değişime ayak uydurmak ve rekabet gücümüzü korumak için yapay zekadan biyoteknolojiye kadar stratejilerimizi geliştiriyoruz.

Haberin Devamı

Bakanlık olarak ‘Akıllı Yaşam ve Sağlık, Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası’nı hazırladık. Yakında açıklayacağımız bu yol haritası ile stratejik alan olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız. Biyoteknoloji Üretiminden Ulusal İlaç Molekül Kütüphanesinin oluşturulmasına kadar birçok proje ile Türkiye’nin sağlık alanındaki dönüşümüne bakanlık olarak öncülük edeceğiz” diye konuştu.

'BİLGİNİN PEŞİNDEN KOŞTUĞUNUZ SÜRECE BİZ DESTEKLERİMİZLE HER DAİM SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ'



“Benim gençlerimizden istirhamım şudur: Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki hayal kurmak başarının yarısıdır” diyen Bakan Varank, “Ve çalışmalarınızı hiçbir zaman aksatmayın. Sizleri yolunuzdan alıkoyacak kısır tartışmalardan lütfen uzak durun. Her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun.



Göreceksiniz ki bilginin peşinden koştuğunuz sürece biz desteklerimizle her daim sizlerin yanında olacağız. Ve elbette kendinize güvenin. Kendinize güvenerek çalışırsanız inanıyorum ki, Yeni Aziz Sancar'lar, Özlem Türeci'ler, Uğur Şahin'ler bu salondan, sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye’sinin en büyük teminatıdır” şeklinde konuştu.