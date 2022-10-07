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Bakan Varank: Dünyanın en büyük 5’inci tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mustafa Varank#İTHİB
Bakan Varank: Dünyanın en büyük 5’inci tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 00:47

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın en büyük 5. tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik. Biz bunu çok daha ileri taşıyabilecek kabiliyete sahibiz. En kısa sürede biz dünya liderliğine oynayabileceğiz" dedi.

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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonları düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ödül alan firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin çok anlamlı gösterisiyle törene başladık. Ülkemizin zengin kültürünü harmanlayıp sunan bu proje aslında tekstil sektörümüzün gücünü gösteriyor. Zamanında birilerinin beğenmediği sektör bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. Sektör artık AR-GE, tasarım ve inovasyon merkezine alan yaklaşımla küresel pazarlarda rekabet edecekleri ürünler artık ülkemizde üretiliyor. 30 milyar doları aşan ihracatta bunun en büyük kanıtı. İş insanlarımızın attığı cesur ve vizyoner adımlarla her geçen gün pekişmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük 5. Tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik. Ben bu vesileyle sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sahada fabrikaların üretim tesislerin içerisinde yatırımcılarımızla mühendislerimizle emekçilerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz. Sektörel fuarları da yakından takip ediyoruz. Sadece bugün 4 fuarı takip ettik. Avrupa’daki ve Amerika’daki resesyon riskine rağmen Türkiye’de sektörler hala canlı. Biliyorum potansiyelimiz, gücümüz ve potansiyelimiz var. Dünya beşinciliği elbette önemli bir başarı. Biz bunu çok daha ileri taşıyabilecek kabiliyete sahibiz. 3’üncülük hedefini ben gayet makul buluyorum. Bunun da ötesine nasıl çıkarız, nasıl bir numara oluruz. İnşallah ben bu salonda bu başarıları da göreceğimizi inanıyorum. En kısa sürede biz dünya liderliğine oynayabileceğiz. Ben bundan şüphe duymuyorum" diye konuştu.

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TOPLAM 724 ÖDÜL 

İTHİB tarafından düzenlenen ’İTHİB İhracata Değer Katanlar’ ödül töreninde bu yıl 10 yıldız, 33 platin, 39 altın, 123 gümüş, 307 bronz, 212 başarı ödülü sahiplerini buldu. Törende toplam 724 ödül verildi.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mustafa Varank#İTHİB

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