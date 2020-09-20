Bakan Varank: Destek bilgilerini tek çatı altında topladık

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini bildirdi. Ajansların, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Varank, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı" dedi.

Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Varank, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık'la ulaşabilirsiniz" ifadesini kullandı.

YATIRIMCILARIN SORULARI YANITLANIYOR

Öte yandan, yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor. 81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan 'soru-cevap' kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor.