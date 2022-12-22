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Bakan Varank, Denizli'de kurulacak Model Fabrika'nın temelini attı

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#Mustafa Varank#Denizli#Fabrika
Bakan Varank, Denizlide kurulacak Model Fabrikanın temelini attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 19:54

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek olan Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) temel atma töreninde bir konuşma yaptı. Bakanlık olarak ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye devam ettiklerini belirten Bakan Varank, “Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi yani Denizli Model Fabrika'yı da bu yaklaşımla inşa edeceğiz. Odağında yalın üretim mentörlüğü ve dijital dönüşüm olan model fabrikalarımızdan birisi Denizli’ye kazandırmış olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Denizli ve çevre illerden firmalarımız buraya gelerek hizmet almaya başlayacaklar. Sanayici ve tüccarlarımızdan, bu tesisin sağlayacağı verimlilik artışı fırsatlarından faydalanmalarını istiyorum. Enerji maliyetlerindeki artış sanayicilerimizi tabi ki etkiliyor ama model fabrika dediğimiz husus, sanayiciye hiçbir yatırım yapmadan, sadece süreçlerinizi yalınlaştırarak, proseslerinizi optimize ederek, tedarik süreçlerinizi bir yoluna koyarak verimliliklerinizi yüzde 20-30 artırma imkanı sunuyor. Model fabrika gibi alt yapılar bunları sağlıyor. Güneş enerjisinden, yenilenebilir enerjiden faydalanmamız lazım. Bunları devreye aldığımızda rekabetçiliğimiz çok daha artmış ve çok daha ileri seviyeye gelmiş olacak." diye konuştu.

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Bakan Varank, Denizlide kurulacak Model Fabrikanın temelini attı



Model Fabrika'nın işlevi hakkında bilgiler veren Bakan Varank, şöyle konuştu:

Denizli'ye kazandırdığımız yatırım ve projelerin açılışlarının yanı sıra Denizli OSB’de hayata geçirilecek olan güzel bir projenin de temelini atıyoruz. Burada Denizli Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte bir Model Fabrika yapıyoruz. Model Fabrika, içerisindeki ‘Öğren-Dönüştür’ programlarıyla, firmalarımızın ‘Kendi ürettikleri ürünleri üretirken nasıl yalın üretime geçebilirler, verimliliklerini nasıl artırabilirler, proseslerini daha verimli hale nasıl getirebilirler’ bunu öğrettiğimiz yapılar. Burada eğitim alan ve kendilerini dönüştüren firmalarda çok ciddi üretim artışları oluyor”

Bakan Varank’ın Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği temel atma törenine; Vali Vekili Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Başkanı Abdulkadir Uslu, Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DSO Başkanı Selim Kasaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve davetliler katıldı.

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Bakan Varank, Denizlide kurulacak Model Fabrikanın temelini attı

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#Mustafa Varank#Denizli#Fabrika

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