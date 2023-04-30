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Bakan Varank: Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 17:47

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler'de düzenlenen Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli şehir dışında olmasını eleştirerek, "İstanbullular ne diyor biliyor musun? Başkan sen çok çalışıp çok gezseydin arada sırada İstanbul'a da uğrardın diyor. Siz büyükşehir başkanını kaç kere Esenler'de gördünüz? " dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Törene ayrıca, Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar ve Atatürk Havalimanı TEKNOFEST alanından Selçuk Bayraktar'tar telekonferansla katıldı.

"YATAĞA TOGG'LA GİRSEYDİNİZ DİYE BİZE LAF ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ülkemiz için değer yaratan her teknolojiye ilgi alaka bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Birileri bu ilgi ve alakadan rahatsız. 'Yatağa da TOGG'la girseydiniz' diye bize laf atmaya çalışıyorlar. Bu milletin değerlerine o kadar uzaklar ki, milletimizin bu heyecanına bir türlü ortak olamıyorlar. Biz yatağa topla gitmeyeceğiz ama bize o lafları atanları Kızılelma'nın önüne sürüp gidebilecekleri yere kadar götüreceğiz.

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Bakan Varank: Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor

Bizim 61 yıllık hayalimizi görmezden gelmeye çalışıyorlar. Milli ne varsa karşısındalar. Kuracağımız yerleşke, özgün mimari yapısıyla, şehrin merkezinde olmasıyla, ulaşım araçlarına yakınlığıyla önemli avantajlara sahip olacak. Bu teknoparkta elbette AR-GE ofisleri, kuluçkalar ortak kullanım alanları olacak. Bunların dışında kafelerden kütüphanelere, seyir teraslarından galeri alanlarına kadar birçok tesis de yer alacak. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bölgede, en az bin araştırmacı çalışacak" ifadelerini kullandı.

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"BAŞKAN ÇOK GEZİYOR AMA HİÇ EVİNE UĞRAMIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında konuşan Bakan Varank “İstanbul'un belediye başkanı ekranlara çıkıp ben çok çalışıyorum, çok dolanıyorum diyor. Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi var. Nasrettin Hoca'ya komşuları gelip hocam senin hanım çok geziyor demişler. Nasrettin Hoca da demiş ki benim hanım çok gezseydi arada sırada bizim eve de uğrardı.

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İstanbullular ne diyor biliyor musun? Başkan sen çok çalışıp çok gezseydin arada sırada İstanbul'a da uğrardın diyor. Siz büyükşehir başkanını kaç kere Esenler'de gördünüz? Burası İstanbul'un bir ilçesi değil mi? Büyükşehirin burada yapması gerekenler yok mu? Gelip bunları takip etmezsen bu işler nasıl olacak? Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor" dedi.

"BU MERKEZ VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Programa telekonferans ile bağlanan Selçuk Bayraktar "Esenler Belediyemizde Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin açıldığını görseydi orada da nice gökyüzüne damgasını vuracak, yüksek teknolojiye damgasını vuracak teknolojinin her alanına sadece savunma sanayini değil, milli teknolojinin her alanında çalışacak genç kardeşlerimizi görmüş olsa o da eminim çok büyük mutluluk duyardı. Bu merkez vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun.

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Bakan Varank: Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor

Teknofest tüm bu gayretiyle, emeğiyle, misyonuyla coşkusuyla adalet, iyilik ve merhamet değerlerinin yüksek teknolojiyle beraber harmanlanmasıyla medeniyetimizin ve milletimizin sesinin çok daha bir büyük daha gür bir soluk kazanmasına vesile olacak. Ben emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve buraya milyonlarla gelen milletimize tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Varank: Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Secim2023

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