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Bakan Varank, Anadolu renkli Togg’u Aliyev’e teslim edecek

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#Azerbaycan#Bakan Varank#İlham Aliyev
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg heyeti ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Togg T10X İlk Teslimatı Töreni’nin ardından bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geçti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yerel saat ile 14.00’te kabul edilecek Bakan Varank ve beraberindekiler, seri üretim bandından indirilen Anadolu renkli Togg’u Cumhurbaşkanı Aliyev’e teslim etmesi bekleniyor.

Bilişim Vadisi Bakü’nün tamamlanmak üzere olan binasında incelemede bulunan Bakan Varank, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ve T3 Vakfı desteğiyle kurulan içerisinde DENEYAP atölyesinin de olduğu Bilim Bakü’yü ziyaret etti.

"İKİNCİ ARACI BURAYA GETİRDİK"

Bakan Varank incelemeleri sırasında basına açıklama yaparak “Fabrikanın açılışından sonra Sayın Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramıştı ve ‘Bende bir araç sipariş etmek istiyorum’ demişti. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra ikinci aracı buraya getirdik. Sayın Aliyev’e teslim etmek üzere Bakü’deyiz. İnşallah birkaç saat sonra Sayın Aliyev’in sipariş ettiği aracı kendilerine teslim edeceğiz. Gerçekten gurur verici bir proje. Türkiye’de büyük bir coşku, büyük bir heyecan oluşturan bir proje. Biz bu coşkuyu, heyecanı Azerbaycan’da da görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Azerbaycan#Bakan Varank#İlham Aliyev

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