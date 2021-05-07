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Haber Giriş: 07.05.2021 - 20:53 | Son Güncelleme:

Bakan Varank 2. doz yerli aşısını yaptırdı

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Bakan Varank 2. doz yerli aşısını yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli koronavirüs aşının ikinci dozunu yaptırdı. Bakan Varank, yerli aşıyı paylaşmaya hazırız diyerek, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı

Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Varank aşıyı yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, "Temennimiz aşımızın başarılı olması. Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız" dedi

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