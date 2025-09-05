×
Bakan Uraloğlu’nun acı günü

Bakan Uraloğlu’nun acı günü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 19:35

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da hayatını kaybeden halasının eşi Süleyman Köroğlu’nun (87) cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da hayatını kaybeden halasının eşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Nurgül Uraloğlu’nun da babası olan Süleyman Köroğlu’nun Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’ndeki cenazesine katıldı. Bakan Uraloğlu, cenazede aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleyman Köroğlu’nun cenazesi, ikindi vakti Çayırbağı Orta Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

 

 

