Bakan Uraloğlu’ndan krizlere karşı dayanıklı ulaştırma vurgusu

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında ‘İlerlemenin Temelleri: Yönetişim, Yenilik ve İş Birliği’ temasıyla düzenlenen Bakanlar Açık Oturumu’nda konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında açıklamada bulundu.

‘TÜRKİYE, ULAŞTIRMA POLİTİKALARINI SÜREKLİLİK, ÇEŞİTLİLİK VE ESNEKLİK ÜZERİNE İNŞA ETMEKTEDİR’

Bakan Uraloğlu, dayanıklılığı konuşurken temel bir soruyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini arttırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir. Bu nedenle Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir.”

Haberin Devamı

Amaçlarının tek bir hattı büyütmek olmadığını aynı anda birden fazla güvenilir seçeneği mümkün kılmak olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Orta Koridor’un güçlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray ile sağlanan kesintisiz demir yolu bağlantısı, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimler bu yaklaşımımızın somut yansımalarıdır” diye konuştu.

‘AVRUPA VE ASYA KITALARINI BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ’

Tüm bu yatırımları daha da güçlendirecek olan İstanbul Kuzey Demiryolu projesini de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, “Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha bir birine bağlıyoruz. Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının doğrudan hizmetine sunulacak olan bu çift hat elektrikli demir yolu ile kıtalararası yüksek kapasiteli kesintisiz demir yolunu da tesis etmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kara üzerinden yapılan taşımacılıkların çeşitliliğinin öneminin herkes tarafından kabul gördüğünü kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Elbette ki kara üzerinden yapılan taşımalar kapasite olarak deniz yolunun alternatifi olamaz. Ancak, coğrafyamızda yaşanan son gelişmeler ise bu çeşitliliğin yanında kapasiteleri de artırabildiğimiz en üst seviyelere çıkarmamız gerektiğini ortaya koymuştur.”

‘SİSTEMİN BÜTÜNÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ’

Uraloğlu, dayanıklılığı yalnızca fiziksel altyapı üzerinden değil; süreçlerin etkinliği ve veri akışının sürekliliği üzerinden de değerlendirmek zorunda olduklarını bildirdi. Bu doğrultuda, sınır geçişleri ve lojistik süreçlerde veri paylaşımını artırmayı, işlemleri sadeleştirmeyi ve akışı hızlandırmayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “Böylece yalnızca fiziksel bağlantıları değil, sistemin bütününü güçlendiriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İklim değişikliği, enerji güvenliği, dijital riskler ve jeopolitik gelişmeler gibi konuların ulaştırma sistemlerini doğrudan etkilediğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu nedenle, ulaştırma yatırımlarını yalnızca sektörel değil, enerji, haberleşme ve lojistik sistemleriyle entegre, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Uluslararası iş birliği bu sürecin temel unsurudur. Sınır ötesi koridorların etkinliği; ortak standartlar, veri paylaşımı ve güçlü koordinasyon ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE COP 31’E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK’

Türkiye’nin, güçlü yönetişim, yenilikçi finansman ve çok taraflı iş birlikleri ile daha dirençli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalıştığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu anlayış doğrultusunda, Türkiye’nin COP 31’e ev sahipliği yapacak olması, sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı konularındaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir” diye konuştu.

Haberin Devamı

Uraloğlu, katılımcıları COP 31 kapsamında Türkiye’de bir araya gelmeye davet etti.