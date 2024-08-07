Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ciddi aşama kaydettik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’daki “Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni”nde Instagram’a uygulanan erişim yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu: “Her ülkenin kendisine ait kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram’ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ciddi aşama kaydettik.

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ANLIK HABERLEŞİYORUZ

Vatandaşların ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken gayreti gösteriyoruz. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim, hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, ‘Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız. Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almadılar. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdür, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız.” (ANKARA)

TATVAN TRENİ 2. SEFERİNE ÇIKTI

Turistik Tatvan Treni, ikinci kez 1262 kilometrelik bir güzergâh için yola çıktı. Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama törenine katılan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

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“28 saatlik keyifli bir yolculuk yapacak olan trenimiz, yarın akşam saatlerinde Tatvan’a ulaşacak. Yolculuğun ilk etabı böylece tamamlanacak. Cuma günü de yine Tatvan’dan yola çıkarak cumartesi öğle saatlerinde burada olacak. Ankara-Diyarbakır rotasını ve Ankara-Tatvan seferlerini 2024’te rotalarımıza ekledik. Yine aynı şekilde Kars’la Erzurum arasında bir bölgesel yolcu treni hizmete sunduk. Ankara-Çankırı arasında Turistik Tuz Ekspresi trenini hayata geçirdik. Özellikle Diyarbakır trenimiz biraz sınırlarımızın ötesine aştı ve Time dergisine konu oldu.”

MECLİS’E TOPLANTI ÇAĞRISI

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri Instagram’a erişim engelini görüşmek amacıyla ortak imzayla olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Komisyonun yarın olağanüstü toplanması istenen dilekçede “İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur” denildi.

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‘KURALLARA UYACAKLAR’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen, ‘109’uncu Dönem Kaymakamlık Kursu’ programına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, BTK’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeline ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları da kurallara uyacak, Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak, Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa devlet kurumlarıyla beraber elbette bu görevi yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.”

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SOYKIRIM DAVASI

Tunç, İsrail’e karşı soykırım davasına yapılan müdahillik başvurusuna ilişkin de “Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın başlatmış olduğu soykırımın ihlaliyle ilgili İsrail’in yargılandığı davaya müdahale dilekçemizi vereceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Bu müdahale kararı alındı. Müdahillik dilekçesi Uluslararası Adalet Divanı’na sunulacak” dedi.