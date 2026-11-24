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Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ilişkin soruları yanıtlayan Uraloğlu, HGS aboneliği olan bir aracın, otoyola girdikten sonra HGS etiketinin okunduğunu, eğer etiket okunmuyorsa, plakanın okunarak HGS etiketiyle eşleştirildiğini anlattı.

Uraloğlu, hesapta yeterli bakiye varsa geçiş ücretinin otomatik tamamlandığını belirterek "Eğer ihlalli geçiş varsa 15 güne kadar her türlü ödeme cezasız olarak yapılabilmektedir. 15 güne kadar eğer bir ödeme yapılmamışsa 45 güne kadar bir kat cezayla ödeme yapılmaktadır. Yine 45 günden sonra ödeme yapılmamışsa bu sefer yasal takip süreci başlatılmaktadır." diye konuştu.

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İhlalli geçişlere ilişkin uyarıların yapılmasına rağmen sıkıntı olduğunun görüldüğünü bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz e-Devlet üzerinden artık firmaların inisiyatifine bırakmaksızın, hangi günlerde, hangi yöntemlerle uyarı yapacağımızın kararını aldık. E-devlet platformu üzerinden TÜRKSAT'ımıza bunu yaptırıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden 2025 yılında 584 milyon, özel otoyollardan 516 milyon geçiş yapılmış. Kara yollarında cezasız esasında ödeme yüzde 88 iken özel otoyollarda yüzde 97. Burada cezai yaptırımlar biraz ağır olduğu için ödeme istekliliği birazcık daha fazla. Yaklaşık 2,2 milyon geçiş de takibe alınmış özel otoyollarda çünkü kara yollarında herhangi bir icrai işlem başlatmıyoruz. Kara yollarından geçilen ücretler, kamu alacağı olduğu için orada zaten araç muayenede, noter satışında bir şekilde tahsil ediliyor ve yasal takip yapmıyoruz. Özel otoyollar, kamu alacağı olmadığı için orada yasal takip kanuna göre yapılıyor."

"KREDİ KARTINA BAĞLANAN HİÇBİR HGS GEÇİŞİNDE SIKINTI YOK"

Uraloğlu, HGS sürecinin 2010'da başladığını, 2018'de 10 kat olan cezanın 4 kata düşürüldüğünü, 2022'de de ceza süreçlerinin 15 günden 45 güne uzatıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Kredi kartına bağlanan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Sadece PTT'nin HGS hesaplarında yetersiz bakiyeler maalesef sıkıntı. e-Devlet üzerinden yapılan bildirimler, yine çok dikkatli takip edilmiyor. Yaklaşık 1,5 ay önce KVKK'nin 'hiç kimse hiç kimsenin plakasını sorgulayamaz' kararı var. Bunun üzerine bizim diğer sistemler üzerinden yapılan sorgulamalarda biraz aksamalar oldu. Bunu da görüştük, gideriyoruz. HGS etiketinin kullanılmıyor olması, araç sahiplerinin ve kullanıcılarının farklı olması karşılaştığımız problemlerdir. Yasal takibi durdurduk. Sorularınızda, 'yasal takibi durdurdunuz ancak ödenmişler ne olacak?' dediniz. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum. Burada biz, 2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz."

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Uraloğlu, bu konuda yaptıkları çalışmayı TBMM'ye sunacaklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bunları da kamu alacağı olarak adlandıralım, buna bir yasal düzenleme gerekiyor ve icra takiplerini kaldıralım. Bu bir alternatiftir ve yine ceza oranlarını düşürelim, bu da bir alternatiftir, ödeme günlerini artıralım, bu da bir alternatiftir. İletişim noktasında iletişim kanallarını etkili kullanalım. Otoyollardaki elektronik levhalarımızı vatandaşa anlık olarak orada plaka tanıma sistemiyle uyaralım. Kredi kartı aboneliğini teşvik edelim. SMS bildirimlerini, elektronik postayı hepsini düzenli yapalım. Otomatik bildirimleri, e-Devlet üzerinden yapalım ve bütün vatandaşlarımızın şikayetlerini biz ve sadece biz değil bütün ilgili görevli şirketler üzerinden tek tek takip edelim, şeklinde yakın zamanda yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemelerini yaparak hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız."

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Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisine ilişkin Uraloğlu, "Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğümüzle koordineli burada birçok operasyon yürüttük. 720 metrede ve su altında görüş mesafesi 1 metre bile değil. Geminin tüm sacları etrafı sarmış durumda, 4 kilometrekarelik alanda 100 dalışla bu noktaları tek tek tespit ettik. Vatandaşlara cenazelerini teslim etmek için ne yapabilirizi konuşuyoruz. Bu konuyu yakın takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ulaştırma projelerinin milli bütçeden, yabancı kredi kullanarak, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılabildiğini vurgulayarak, gerekli analizler yapıldıktan sonra bu iki seçenekten kamuya faydalı olan yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

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YİD modeliyle 77 iş yaptıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"52 milyar dolarlık iştir. Bugün 92 milyar dolara denk geliyor. Osmangazi Köprüsü sadece Osmangazi Köprüsü değildir. 426 kilometre otoyoluyla beraber yapılmış bir işlemdir. Yatırım tutarı ya da yapım bedeli 6,9 milyar dolardır. Finansman bedeliyle beraber yaklaşık 13 milyar dolara geliyor bütün otoyol. Kamu kaynaklarıyla yapmış olsaydık, aşağı yukarı finansman maliyetiyle 14 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacaktık. Osmangazi Köprüsü'ndeki geçen seneki karşılama oranımız yüzde 168'dir. Bu seneki karşılama oranı da yaklaşık yüzde 180'dir. Biz 1170 liraya vatandaşımızı buradan geçirmiş oluyoruz ve 98 kilometrelik bir körfez geçişi kara yolunu bu şekilde baypas etmiş olduk."

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Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki geçiş ücretinin 110 lira olduğuna dikkati çekti.

"BURSA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI 2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK"

Otoyolların ve köprülerin satışı konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "2010-2011 yıllarında alınan özelleştirme kararında Niğde-Pozantı, Gaziantep ve Bursa çevre otoyolları yoktu. Sadece o kararın içine dahil edilmek için 4 Eylül'deki Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı çıkmıştır. Halihazırda bu otoyollarla ilgili tamamıyla ilgili nihai bir karar almış değiliz ama rakamların bugün ihale etsek 10 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz. Eğer ihale edersek ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz., ücretsiz olanları yeniden ücretli yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin gemi sayısına göre dünyada 5., tonaja göre de 10. veya 11. filoya sahip olduğuna işaret etti.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasında öngördükleri sürenin gerisinde kaldıklarını söyleyen Uraloğlu, "Önümüzdeki sene Afyon'a kadar bitirmiş olacağız. Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattımızda bu ay testler başladı. 2027'nin ilk çeyreğinde açılacak. Rize'deki İyidere Lojistik Limanı'nda yüzde 82'ye geldik, altyapıyı bitirdik, üstyapı ihalesini yapmış olacağız." dedi.

Uraloğlu, bölgesel eşitsizlik noktasında yapılan eleştirilere ilişkin, Türkiye'deki havalimanlarının yerleşim haritasını göstererek, şöyle konuştu:

"Ankara'ya bir çizgi çizin. Bunun doğusundaki havalimanı sayısı batısındaki havalimanı sayısından gerçekten çok fazla. Bölünmüş yol haritasına da bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgesel bir adaletsizliği kesinlikle yapmadığımızı belirtmek isterim. Van Çevre Yolu'nu bu sene bitirme hedefimizdi belki birkaç ay sarkmış olacak. Siirt'i demir yoluyla buluşturmuş olacağız. Yine doğrudan uçuş seferleriyle ilgili talepler var. Körfez Savaşı dolayısıyla jet yakıtları 2,5-3 katına kadar arttı. Belli bir doluluk oranının altında olan seferleri hava yolu operatörleri hem içeride hem de dışarıda durdurdu, bunu takip ediyoruz. Mümkün olduğu kadar bunları artırmaya gayret edeceğiz."

"BİR PİSTİ TAMAMEN AÇIK VE İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR"

Yolların standartlarıyla ilgili soru üzerine Uraloğlu, Türkiye'nin her köşesindeki işaret ve standartların aynı olduğunu belirterek, Hakkari'nin girişine dört yeni köprü yaptıklarını, Yüksekova tünellerinin Türkiye'de yapılan en uzun ve en güzel tünellerden olduğunu söyledi.

"İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla Atatürk Havalimanı'nı bozdunuz" yorumunu anımsatan Uraloğlu, "Atatürk Havalimanı, Türkiye'deki ilk 10 havalimanı arasında. Günlük 100 ile 120 uçuş hala gerçekleştiriliyor orada. Bir pisti tamamen açık ve ihtiyaç halinde kullanılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Uraloğlu, Mersin ve Adana arasındaki Ana Konteyner Limanı projesinin ÇED sürecinin hem Adana hem de Mersin'de devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'deki 218 limanın yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığını, orada 2 yeni limana daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Mobil hizmet faturasının yüksekliğine ilişkin soruya Uraloğlu, Türkiye'deki fiyatların Avrupa'nın üçte biri oranında olduğunu, fiyatlara ilişkin yapılacak bir şey olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Uraloğlu, Trabzon Çevre Yolu'nun tamamlanma tarihine ilişkin soru üzerine, 16,5 kilometrelik çevre yolunun 14 kilometresinin tünel, geri kalanın da köprü ve viyadükten oluştuğunu, normal şartlarda 3 seneye yakın tamamlanacağını söyledi.

Erzincan, Trabzon, Erzurum, Rize demir yolu hattından vazgeçmediklerine de dikkati çeken Uraloğlu, "Ama öncelikli olarak biz, Samsun-Sarp'ı yapalım istiyoruz. Bu ikisini de hem Erzurum'dan hem Erzincan'dan gelecek hatla ortak bir noktada birleştirelim istiyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.