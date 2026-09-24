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Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok

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#Abdulkadir Uraloğlu#Deprem#Şanlıurfa
Bakan Uraloğlundan deprem açıklaması: Ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

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Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Deprem#Şanlıurfa

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