Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok

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Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.