Gündem Haberleri

Bakan Uraloğlu: İhtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirildi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Uraloğlu#Balıkesir Depremi#İletişim Kesintisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 20:58

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,  Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depreme sonrasında "Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun.

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun…”

