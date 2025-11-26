Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te konuştu: Türkiye ticaret yollarının merkezinde

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, ben buradayım diyen bir stratejik bölgede. Sadece bir ticaret yolunu sağlarsanız bu size ücret ve istihdam sağlar. Amacımız bununla birlikte üretim merkezlerine ev sahipliği yapmaktır. Tarihte dünyadaki gelişmeler ticaret yoları üzerinde olmuştur. İpek yolu gibi. İstanbul’dan İzmir’e yaptığımız yol üzerinde 12 organize sanayi bölgesi kuruldu.

Bu yollara sahip olmanız ticarettir, gelirdir ama bir yandan da stratejidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahıl Koridorunu yeniden hayata geçirme ile ilgili bir gayreti vardır. Bu çok kıymetli, boğazlardan geçecek, işte böyle bir merkezdeyiz. Türkiye çok avantajlı bir yerde.

"DOĞU- BATI KORİDORUNDA EN ÖNEMLİ NOKTADAYIZ"

Doğu- Batı Koridorunda en önemli noktadayız. Kuzey-Güney Koridorları da bunu desteklemeye başladı. Üç Deniz girişimi var, 'bunu 5 deniz girişi yapalım' dendi, biz de stratejik ortağı olduk. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bunlar birbirlerini destekliyor. Yine Hicaz Demiryoluna yönelik çalışmalar var. Bunlar ülkemiz üzerinden geçerek hem olağan üstü zamanlarda hem normal zamanlarda hem de stratejik bir durumda işimize yarayacaktır.

Üç Deniz Girişimi, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz’den oluşuyor. Bu yılın başında buna stratejik ortak olduk. Buna Ege Denizi, Basra Körfezi, Hazar Denizi ile 5 Deniz Girişimi olarak değerlendirebiliriz diye çalışmamız var. Bunu hayata geçirmek istiyoruz.

"ORTA KORİDORUN EN ÖNEMLİ AYAĞI TÜRKİYE"

Çin’den çıkan yüklerin hedefi Avrupa’ya gitmektir. Bizi ilgilendiren kısmı da budur. En kısa yoldan gitmesidir amaç. Orta Koridorun en önemli ayağı Türkiye’dir. Çin’den İngiltere’ye 18 günde yükler bu yolla gidebilmektedir. Şu an istediğimiz kadar yük taşıyabiliyor değiliz. Her geçen gün güçlendiriyoruz. Bakü, Tiflis ve Hazar geçişli olarak bunu sağladık ancak bunun kapasitesini artırmak için Zengezur Koridoru da ciddi bir katkı sağlayacak.

"10 YILLIK PROJEKSİYONDA 50 MİLYAR DOLAR BİR GELİRİMİZİN OLACAK"

Dünyada hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Lojistik merkezi olduğumuz takdirde hem kendi ekonomimizi geliştireceğiz hem de stratejik olarak önemli bir noktada olacağız. Lojistik merkezlerini Akdeniz’e, Ege’ye demiryolu ile de bağlayacağız ki tam anlamıyla lojistik ağ kurmuş olalım. Lojistik merkezi olarak taşınan ve üretilen malların dağıtım merkezi olmaktır. 10 yıllık projeksiyonda 50 milyar dolar bir gelirimizin olacak.

"5 MİLYAR DOLARLIK BİR KREDİ PAKETİNDE ANLAŞTIK"

Çin’den çıkan yükün Avrupa’ya gitmesini sağlayan Orta Koridordur. Yavuz Selim Köprüsü’nden. Yük trenlerini Marmaray’dan sadece 4 sefer geçirebiliyoruz. Yavuz Selim Köprüsü, demiryoluna kavuşursa Gebze’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca’dan geçecek. Uçaktan sonraki en hızlısı bu olacak. Yavuz Selim Köprüsü’nün demiryolu altyapısı hazır, bağlantılarını yapacağız. Dünya Bankası, Avrupa bankası, Uzak Doğu Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kredi paketinde de anlaştık.

"ANKARA-KIRIKKALE OTOYOLU'NU 2027’DE BİTİRECEĞİZ"

Otoyollar planlarken nüfus, sanayi bölgeleri ve arazi yapısını dikkate alıyoruz. Ankara-Kırıkkale Otoyolu, 120 km’dir, bu yolu 2027’de bitireceğiz.

KALINMA YOLU PROJESİ: FİNANSMAN MODELİNDE BİR KARAR AŞAMASINDAYIZ

Kalınma Yolu, Basra Körfezi’nden başlayıp 1200 km’lik bir hatla Ovaköy’e geliyor, 2100 km ile ülkemiz sınırlarından geçiyor. Burada ırak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bulunuyor. Proje bitti, finansman modelinde bir karar aşamasındayız, bunları konuştuk. Türkiye’de yapacağımız bölümler olsa da yapılacak bölümler var, Nusaybin’den Ovaköy’e kadar olan kesimde demiryolu yok, geri kalanında var. Burayı bitirdiğimizde Türkiye tarafından tamamını işleteceğiz, hedefimiz çift hatlı demiryolu yapmak, 24 milyar dolarla 2100 km’lik hattı çift hatlı hale getireceğiz ve yeni hatlar yapacağız. Yapılması ve işletilmesi konusunda 4 ülke olacak. Şu anda işleyen yol, Süveyş Kanalı. Çin’den çıkan bir gemi Süveyş Kanalı’ndan çıkan bir gemi 35 günde Londra’ya gidiyor, Kalkınma Yolu Koridoruyla 25 günde gidecek. Gemi, Fav Limanından demir yoluna yüklenerek tüm Avrupa’ya gidecek.

"300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN 90 MİLYARLIK KISMI YAP İŞLET DEVLET PROJESİ"

300 milyar dolarlık yatırımın 90 milyarlık kısmı yap işlet devlet projesidir. 90 milyar dolarlık yatırımın maliyeti 2019’lardan başlayan dönemden itibaren gerçek maliyeti 51 dolardır. İstanbul Hava Limanı’nından bütün otoyollara kadar 90 milyar dolar, neredeyse iki katı. O zaman yapmasak bugün bunları yapmakta zorlanırdık. Çünkü araya savaşlar, pandemi, ticari savaşlar girdi. 26 Havalimanını 58’e çıkardık. Bölünmüş yollar 6 bin 100 km’ydi, bugün 29 bin 970 km’ye çıkardık, yıl sonunda ise 30 bin km olacak. Demiryolu 11 bin km’ydi, yüzde 70-80’ini elektrikli sinyalli hale getirerek neredeyse yeniden yaptık, 2251 km yüksek hızlı tren hattı yaptık, 4500 km de devam eden demiryolu inşaatımız var. Halen yapmaya devam ediyoruz. 2003’te denizcilikte 17’inci sırada olan Türkiye bu yıl 2 bin 203 gemiyle ve 53 milyon tonla 10’uncu sıraya geldi. Rakamlarla nereden nereye geldiğini görüyoruz.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Bunları yapmış olmak eski yolları da rahatlattı, oraları da kullanmak isteyen vatandaşlara da rahatlık sağladı. Yolu bitirmeden önce İstanbul-İzmir arası 8,5 saatti, bu yolu açıktan sonra 3,5 saate düştü. Bunu yapmasaydık İstanbul’dan İzmir’e 13 saatte gidilecekti. Kaldırma şansı yoktu. Osmangazi Köprüsü’nden ortalama 65 bin araç geçiyor, 110 bine kadar çıktığı günler oluyor, bu araçlar 98 km körfezi mi dolaşacaktı, feribotlar bu araçları nasıl taşıyacaktı, maksimum 7 bin araç taşıyor feribotlar. İnsanlar şunu ödedik, şu kadar pahalı diyorlar. Eski yol da rahatladı, eski yoldan da şimdi 6 saatte gidebilirsiniz.

Bu bizim malımız, devletin ve milletin malı, işletmecinin malı değil. 2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü, 2034 yılında İstanbul – İzmir yolunun tamamını devralıyoruz. Bu ülkemizin malı.

O gün geldiğinde siyasi irade olarak deriz ki kendimiz işletiyoruz. Ya da deriz ki, arkadaş işletme hakkını bir on yıllığına daha satışa sunuyorum.

Şu anda Bolu Dağı'ndaki trafik günlük 50 binler civarında, 3 gidiş 3 geliş 6 şerit. Standardı da belli bölgelerde otoyolun alt standardı. Dediğiniz gibi İstanbul'a doğru daha yüksek, Ankara'ya yaklaştığınız mı yine daha yüksek. Biz Bolu Dağı'nın 10 yıllık projeksiyonda 80 bin trafiğe çıkacağını öngörüyoruz. Ondan bir de 10 yıl sonra Akyazı’dan Ankara'ya yeni bir otoyol daha lazım. Akyazı’dan Ankara’ya kadar toplam 276 km’lik yol. Bu yol, Kuzey Marmara’ya bağlanacak.

Yollar çevreci yaklaşımlarla yapıyoruz. Yollarda yaban hayvanları için köprüler var. Onların da yaşamlarını korumaya çalışıyoruz.



Bayburt Havalimanı önümüzdeki sene bitmeden açılacak. Trabzon’a raylı sistemle ilgili 16 km’sini bitirdik, inşallah başlayacağız. Mardin Habur otoyolu da Kalkınma Yolu’nun bir parçası olarak yapılacak, Şanlıurfa’ya kadar yaptık, Şanlıurfa’dan Ovaköy’e kadar yapacağız.



Hindistan’dan çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Ürdün’den geçen İsrail’e gelen yol, bizim kalkınma Yolu Projemize karşı reaksiyonel bir yaklaşım, elle tutulan bir şey yok, yapacaklarsa bizim için sorun değil.

"YOZGAT HAVALİMANINI DA ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇACAĞIZ"



Aksaray – Ulukışla yolunu önce yapacağız, oradan Mersin’e sonra da Kayseri’ye bağlayacağız. Yozgat Havalimanını da önümüzdeki yıl açacağız.



Bartın-Cide Yolu da devam ediyor.

"YATIRIM BÜTÇEMİZ BU YIL İÇİN 500 MİLYAR LİRA"

Yatırım bütçemiz bu yıl için 500 milyar lira, gelecek yıl 620 milyar civarında olacak carileri katmadan. Ülkemize bu kadar işi yaptık, devamını da yapacağız.



MANSUR YAVAŞ'A CEVAP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bizde para yok, Ankara’ya metro yapamıyoruz, Ulaştırma Bakanlığı zengin, onlar yapsın” sözüne şu cevabı verdi:

“Başkentray’ı biz yaptık ve işletiyoruz. Esenboğa Havalimanı projesini revize ettik, buradaki hattı yapacağız. Önümüzdeki sene ihalesini yaparak başlamış olacağız. Havalimanına ulaşım metrosu bizim yetki alanımızda olabilir ama şehir içi metrolar ilgili belediye sorumluluğundadır. İlgili belediye bizim yapmamızı isterse Cumhurbaşkanımızın onayı ile yaparız ve parasını onlardan alırız. Ankara’dan böyle bir talepte bulunmadı, bulunsalar değerlendirirdik. İstanbul’da devam eden Bosna Bulvarı - Çamlıca Cami Metro hattımızın devamında 4 km’lik hattı geçen yıl Büyük Şehir talep ettik, Cumhurbaşkanımızın onayıyla yapıyoruz. Halkalı’dan İstanbul Havalimanı, Gayrettepe’ye bir hat var, havalimanı bağlantısıdır diyerek bizimdir diyoruz ve kendimiz işleteceğiz. Bunun haricinde 169 km metro yapıp belediyeye devrettik. İstanbul’da ulusal ağı ilgilendirmeyen bir metroyu yapamayız ama başlananları yapıyoruz.

"HİCAZ DEMİRYOLUNU CANLANDIRMAK GİBİ NİYETİMİZ VAR"

Hicaz Demiryolunu canlandırmak gibi niyetimiz var. Hat fiili olarak kapalı, standart dışı. Halep’ten Şam’a kadar olan bölümü tamir edilebilir, Şam’dan Ürdün’e kadar olan kesiminin de hayata geçirmek mümkün. Suriye’ye katkı sağlayacağız ve Amman’a kadar gidecek. Bu yoldan kutsal yolculuk yapılabilecek. Ekonomik olarak çok katkı sağlanmayacak ama yeni demir yolları yapılacak.