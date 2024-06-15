Bakan Uraloğlu'ndan bayramda ulaşım müjdesi

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;
Başkentray,
İZBAN,
Marmaray,
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.