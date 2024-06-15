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Bakan Uraloğlu'ndan bayramda ulaşım müjdesi

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#Abdulkadir Uraloğlu#Bayramda Ulaşım#Ücretsiz Köprüler
Bakan Uraloğlundan bayramda ulaşım müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 19:37

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını duyurdu. Öte yandan Uraloğlu, 16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar; Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri'nin de ücretsiz olacağını açıkladı

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;

Başkentray,

İZBAN,

Marmaray,

Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Bayramda Ulaşım#Ücretsiz Köprüler

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