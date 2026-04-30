Bakan Uraloğlu: Yol medeniyettir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünellerinin hizmete açılması ile ilgili törene katıldı. Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra törende, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, firma yetkilileri ve vatandaşlar da yer aldı.

YOL TİCARETİN VE BİRLİĞİN TA KENDİSİDİR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yol medeniyettir. Yol, bereketin, güvenin, ticaretin ve birliğin ta kendisidir. Bizler de ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla, 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettik. Bölünmüş yol ağımız 24 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün ise bölünmüş yol ağımız 30 bin kilometre gibi önemli bir eşiği de geride bırakarak toplam 30 bin 51 km’ye yükselttik ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel inşa ettik. Bakın, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz buna 806 kilometre daha tünel ilave ettik. Dile kolay 16 kattan fazla. Yani uç uca eklediğimizde Çorum merkezden girdiğinizde kesintisiz bir şekilde Kars’a kadar ulaşabileceğiniz bir tünel mesafesinden, kesintisiz bir yeraltı ulaşım koridorundan bahsedebiliriz” diye konuştu.

ÇORUM’UN ULAŞIM ALTYAPISINA 93,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Çorum’un sanayi ve ihracattaki stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Çorum, sadece bir şehir değil, tarihin, kültürün ve insanlığın asırlık öykülerinin kesiştiği, her köşesinde bir uygarlığın nefesini hissettiren eşsiz bir mozaiktir. Günümüzde savunma, toprak, makine, gıda, kâğıt ve seramik başta olmak üzere pek çok sanayi kolunun geliştiği, önemli ihracat merkezlerimiz arasında yer almaktadır. İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan şehrimiz her geçen gün büyümeye de devam ediyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çorum’un şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. 2002 yılından bu yana Çorum’un ulaşım ve haberleşme altyapısına 93,2 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002’de 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 7 kat arttırarak 408 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 59 kilometreden 479 kilometreye ulaştırdık. Samsun-Ankara, Çorum-Yozgat, Çorum-İskilip, İskilip Şehir Geçişi, İskilip-Çankırı ve Saraydüzü-Kargı Yolları gibi önemli projeleri tamamlayarak Çorumlu kardeşlerimizi konforlu ve güvenli yollarla buluşturduk. Yine Çorum Çevre Yolu’nda; Burunçiftlik, İskilip, Osmancık ve Üniversite köprülü kavşaklarını hizmete açtık. Bugün de Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standardını arttıran stratejik bir güzergâhta, Çorum’umuzun çehresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

KIRKDİLİM GEÇİŞİNE 3 AYRI TÜNEL

Zorlu coğrafyasıyla bilinen Kırkdilim geçişinin tünellerle güvenli hale getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz 50 kilometre uzunluğundaki Çorum- Laçin- Osmancık Yolu’nun açılışını yaptığımız Çorum- Laçin arasındaki 25 kilometrelik kesimi; özellikle zorlu coğrafyasıyla bilinen meşhur Kırkdilim geçişini de kapsıyor. Bildiğiniz üzere Kırkdilim’e vardığınızda doğa size adeta ‘buradan geçmek bedel ister’ der. Burası, Çorum’un kuzeyinde, sarp kayalıkların yüzlerce metre derinliğinde yarmış olduğu muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir boğazdır. İşte burada doğanın sanki 40 düğümle bağladığı bu zorlu coğrafyayı, 3 ayrı tünelle, adeta ipek bir kurdele gibi dümdüz ve güvenli bir yola dönüştürdük. Güzergâh üzerinde her biri çift tüplü olarak inşa edilen; 1389 metre uzunluğundaki T-1, 1157 metre uzunluğundaki T-2 ve 1553 metre uzunluğundaki T-3 tünellerimizle toplam 4 bin 99 metre tünel uzunluğuyla Kırkdilim Geçişi’ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilebilir hâle getirdik. Artık, her virajında can ve mal emniyetini tehdit eden yolu tarihe gömdük. Heyelan, kaya düşmesi, şev kayması gibi riskleri büyük ölçüde bertaraf ettik. Vatandaşlarımız artık Kırkdilim mevkisini korku ve tedirginlik duymadan, konfor ve güven içinde geçecek” diye konuştu.

YILLIK 418 MİLYON LİRA TASARRUF

Açılışı yapılan yolun ekonomik ve çevresel etkilerine değinen Bakan Uraloğlu, “Projemiz sayesinde hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimdeki seyahat süresini yarım saatten 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 3 bin 420 ton azaltarak Çorum’un güzel doğasını koruyacağız. Ayrıca bu yolumuz, ilçelerimiz arasındaki bağları güçlendirirken, ticaretimizi, turizmimizi ve tarımsal üretimimizi de canlandıracak. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerimiz Çorum’un tarihine ve lezzetlerine daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli ulaşacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HIZLI TREN ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Ankara- Kırıkkale- Çorum- Samsun hızlı tren hattı projelerindeki güncel bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Elbette Çorum’da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyoruz. Çorum’u ilk kez demiryolu ağıyla hem de doğrudan hızlı tren konforuyla biz tanıştırıyoruz. Çorum’u Türkiye’nin en önemli demiryolu projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale- Çorum- Samsun hızlı tren hattının tam kalbine yerleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Delice’den başlayarak Çorum ve Merzifon’u da geçip Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattımızın 120 kilometrelik Delice - Çorum kesiminin yapımına geçen yıl başladık. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık yüzde 24 seviyesine ulaştı. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara- Kırıkkale- Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacaktır. Sadece Ankara’dan Çorum, Amasya, Samsun ve Karadeniz’e uzanan bir ulaşım yolu değil, kardeşliğimizi pekiştirecek, sıla hasretimizi dindirecek, bölgemizin refahını artıracak bir medeniyet köprüsü olarak yükselmektedir. Özellikle tatil sonralarında Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletecektir.”

ANKARA- SAMSUN ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAAT OLACAK

Bakan Uraloğlu, hızlı tren ile Ankara – Samsun arasının 2,5 saat olacağını belirterek, “Hattımızın devamında Havza’ya kadar uzanan güzergâhta; Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerini 2 ayrı kısım halinde ihaleye çıktık. Bu kapsamda, Çorum–Merzifon kesiminin ihalesini 27 Nisan'da, Merzifon–Havza kesiminin ihalesini ise 28 Nisan'da gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. İnşallah Havza–Samsun arasının da en kısa sürede yapım ihalesine çıkacağız. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Çorum’un, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumundaki stratejik avantajını en iyi şekilde değerlendirecek bu proje, şehrimizin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini daha da büyütecektir. Biz, karayollarını sadece ulaşım modu olarak görmüyoruz. Biz onları medeniyet köprüsü, bereket yolu, kardeşlik bağı olarak görüyoruz. Her yeni yol, her yeni tünel, her yeni köprüyle Türkiye’yi daha da bütünleştiriyor, daha da güçlendiriyoruz. Bu vesileyle, Çorum- Laçin Yolu ve Kırkdilim tünellerimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.