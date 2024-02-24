Bakan Uraloğlu ve Murat Kurum Trabzon'un Kurtuluşunun 106.Yılı etkinliklerine katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 'Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğine katıldı. Uraloğlu ve Kurum'a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. Kurum ve Uraloğlu organizasyonun açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

"BURAYA DAHA İYİ HİZMET ETMEYE TALİBİZ"

İstanbul'daki çalışmaları ile ilgili konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'da tam 131 kilometre sadece metro hattı yaptık. Bu aralar çok konuşuluyor, konuşulan şu kadar kilometre… Ben o kilometreleri sizlerle paylaşmak istemiyorum ama yaptık dedikleri şu kadar kilometrenin belli bir kısmını yüzde 90, yüzde 80, yüzde 50 seviyesinde biz teslim ettik ve onların bir kısmı yapılabildi. Bakın İstanbulluların tercihlerinden dolayı durdurduğumuz bir yatırım biliyor musunuz? Biz İstanbul'da temel atmama törenleri yapıldığını, metro inşaatlarının temellerinin hafriyatla kapatıldığını gördük. Biz diyoruz ki 'buraya daha iyi hizmet etmeye talibiz'. Onun için de büyükşehir belediyesiyle birinci dereceden ama bütün belediyelerle iş birliği yapmamız kıymetlidir. Biz daha iyi hizmet ederiz. Bakın biz yakın zamanda, Gayrettepe-Havaalanı metrosunun tamamını bitirdik ve hizmete açtık. Şimdi, Pazartesi günü saat 12.00'de inşallah, Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki 8.3 kilometrelik raylı sistemi yaya yollarıyla, bisiklet yollarıyla bitirip hizmete açacağız" dedi.

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"BİZE HER YER TRABZON DİYEREK İSTANBUL'A DA BERABERCE HİZMET EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, "İnsan kendisi için çok bir şey isteyemez onun için Murat Kurum kardeşim de çok fazla bir şey demedi ama ben bir Trabzonlu olarak ve bu ülkede Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bakanlık yaparak, ki biliyorsunuz Ulaştırma Bakanları, benden önceki bakan, bir önceki bakan, hepsi de Trabzonlu. Biz hizmet ettik. İstanbul'a, Türkiye'ye, Trabzon'a hizmet etmeye talibiz. Murat Kurum kardeşimle biz 'Bize her yer Trabzon' diyerek İstanbul'a da beraberce hizmet edeceğiz" diye konuştu.

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"FATİHİN EMANETİ PAZARLIKLAR MASASINDAN KURTARILACAK"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da, Trabzonlu, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte yükseliş dönemini başlatacağız. Fatihin emaneti pazarlıklar masasından, pazarlıklar kumpasından kurtarılacak ve bu şehr-i İstanbul emin ellerde olacak. İstanbul'umuz ilelebet özgürlüğüne kavuşacak. Kim ne tarafta gezerse gezsin, kim kiminle durursa dursun biz vatanımızdan, milletimizden tarafız" ifadelerini kullandı.