Bakan Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Dominguez ile görüştü

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Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiren uluslararası iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Sayın Arsenio Dominguez ile bir araya geldik. Görüşmemizde, uluslararası deniz taşımacılığında güvenliğin artırılması ve gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdik. Türkiye’nin deniz ulaştırmasındaki gücünü artıracak, daha çevreci ve sürdürülebilir bir denizcilik anlayışını destekleyecek iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.