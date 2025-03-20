Bakan Uraloğlu, Trabzon’da ‘Vefa İftarı’ programına katıldı

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Bir otelde düzenlenen programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı.

‘ETRAFIMIZA İNSANİYET GÖZÜYLE BAKIYORUZ’

Bakan Uraloğlu, İsrail’in Gazze’ye yeniden başlattığı zulme değinerek, “Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün zirve yaptığı günlerdir. ‘Bayramın mübarek olsun’ cümlesi ise en güzel kardeşlik parolasıdır. Keşke bu bayram, tüm dünyada bayram olsaydı; savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi neşeyle gülseydi. Ne yazık ki, İsrail’in Gazze’de yeniden başlattığı zulüm ve şehit edilen mazlum Filistinli kardeşlerimiz nedeniyle bir bayrama daha buruk gireceğiz. Bir tarafta yaşamak için yemek arayanlar ama bulamayanlar. Diğer yanda yemek için yaşayanlar ancak gözü doymayıp israf edenler. Ramazan ve bayram, işte tüm bu çelişkileri derinlemesine düşünmemiz, tefekkürle kendimizi sorgulamamız için bir fırsattır. Dünya ve bölgemiz, ticaret savaşlarının gölgesinde, Rusya-Ukrayna çatışmasının acılarıyla, İsrail’in Gazze’yi işgal eden barbarlığıyla sarsılan bir dönemden geçiyor. Bu karanlık tablo karşısında Türkiye’miz; jeostratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ezber bozan liderliği, zalime ‘dur’ diyen cesareti ve dünyaya meydan okuyan kararlılığıyla ülkemiz, hakikat yolunda ilerliyor. Bizim gayemiz; ülkemizin istiklali, milletimizin refahı, bölgemizin huzur ve istikrarıdır. Bu yüzden ne dünyada olup bitenlere sırt çevirebiliriz ne de coğrafyamızda akan kana kayıtsız kalabiliriz. Biz etrafımıza insaniyet gözüyle bakıyoruz. Bir Müslümanın yaklaşımıyla yaklaşıyoruz” dedi.

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‘TRABZON’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 173 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK’

Bakan Uraloğlu, Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’yi modern ulaşım ağlarıyla donatmak, altyapımızı güçlendirmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Trabzon’umuz da bu hizmet kervanından hak ettiği payı alıyor. Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptık. 2002 yılında; 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 519 kilometreye çıkardık. Trabzon’umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye’ye bağladık. Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’ni tamamlayarak, başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz’e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolunu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu, onu da biz başlattık. İnşallah biz bitireceğiz. Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı- Dağbaşı- Uğrak Yolu gibi 22 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Trabzon’umuza; Akçaabat’tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun- Sarp hızlı demiryolu projemiz ile de Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız” diye konuştu.