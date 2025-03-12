Bakan Uraloğlu: Trabzon, 2024'te 1 milyon 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Araklı Derneği İftar Programına katıldı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Trabzon’umuz ülkemizin en yaşanabilir kentler kinayesinde 10’uncu sırada. Yeterli mi elbette değil, daha da yukarı çıkarmamız gerekiyor. Yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolar ihracatıyla 2024 yılında ülkemizin en çok ihracat yapan 19’uncu ili. Doğu Karadeniz illeri arasında ise en fazla ihracat yapan il. Doğa ve yayla turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi birçok turizm koluna hitap eden bir şehir. 2023 yılına göre yüzde 2 artış oranıyla 2024 yılında 711 bin 626’sı yabancı ve 635 bini yerli olmak üzere yaklaşık 1 milyon 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Turist sayısının bu yıl da artış göstererek 1.5 milyonu aşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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'TRABZON'UMUZA 32 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA KENT İÇİ RAYLI SİSTEMİ KAZANDIRACAĞIZ'

Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, ”Karadeniz Sahil Yolu ile Sarp Sınır Kapısı’na kadar bölünmüş yollarla ülkemizi her taraftan bağladık. Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan benimde bir mühendis olarak çalıştığım Zigana Tüneli’ni tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz’e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolunu bitirmek bize nasip oldu. Trabzon'umuza, Akçaabat’tan Yomra Merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar, Havalimanı gibi 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Sarp hızlı demiryolu projemiz ile de Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine oradan da tüm Türkiye’ye bağlayacağız” ifadelerini kullandı.