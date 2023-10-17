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Bakan Uraloğlu, Suudi Bakanı TOOG ile karşıladı  

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#Abdulkadir Uraloğlu#Suudi Arabistan#TOGG
Bakan Uraloğlu, Suudi Bakanı TOOG ile karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 03:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’yı TOGG ile karşıladı. Bakan Uraloğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı yerli otomobil TOGG ile karşıladı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası diplomasi elçimiz TOGG ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı karşıladık. TOGG bir hayran daha kazandı" ifadelerini kullanırken, Suudi Bakanı karşıladığı ve TOGG ile seyahat ettikleri anları paylaştı.

Suudi Bakan Tevfik er-Rabia ile TOGG hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, aracın 500 kilometre menzili olduğunu ve bu sene 20 bin civarı bir üretim beklediklerini ifade etti. Uraloğlu, TOGG fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 175 bin olduğunu söyledi. Suudi Bakan er-Rabia'nın 'Tamamı yerli mi?' sorusu üzerine Uraloğlu, "Yüzde 50'den fazlası yerli. Yani yüzde 60-70'i yerli" cevabını verdi.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Suudi Arabistan#TOGG

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