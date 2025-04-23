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Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Suriye#Şam
Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 00:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi. Görüşmede bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projeler konuşuldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye Ulaştırma Bakanı Sn. Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldik. Bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projelerini değerlendirdik. İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi

BAKAN URALOĞLU, HİCAZ DEMİR YOLU İSTASYONU’NU ZİYARET ETTİ

Bakan Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Hicaz Demir yolu İstasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında Uraloğlu, “Ecdadımızdan yadigar Hicaz Demiryolu İstasyonu’nu ziyaret ettik. Bu mekan, sadece bir istasyon değil; milletimizin tarih sahnesine mühür vurduğu bir medeniyet yolculuğunun nişanesi” dedi.

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Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi

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#Abdulkadir Uraloğlu#Suriye#Şam

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