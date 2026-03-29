×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Uraloğlu: Sosyal medyada haftada 41.5 saat

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Kullanımı#Sanal Medya İstatistikleri#Türkiye Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

Bakan Uraloğlu, “Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık” dedi.

Haberin Devamı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama yaparak sanal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. ‘We Are Social 2026’ verilerine göre dünya genelinde haftalık sanal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye’de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık” açıklamasında bulundu.

EN FAZLA INSTAGRAM’DA

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye’de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram’da geçirdiğini vurguladı ve “Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor” dedi.

 

BAKMADAN GEÇME!