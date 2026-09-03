Bakan Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, hat ile kentin 35,5 kilometrelik raylı sistem ağını 48,8 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Gün içinde Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini attıklarını belirten Uraloğlu, 42 metre uzunluğundaki 7 modüllü yeni tramvay araçlarını hizmete aldıklarını kaydetti.

Kent içi raylı sistemlerin trafik yoğunluğunun azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması, karbon ayak izinin küçültülmesi ve kentlerin ekonomik gelişiminin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Ülkemizde 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Bugün başladığımız Samsun hattımızla birlikte 145,2 kilometre hatta çalışmalarımız devam ediyor. Planlama aşamasında ise 253 kilometre hattımız bulunuyor." diye konuştu.

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SAMSUN'UN RAYLI SİSTEM AĞI 48,8 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Gar-Stadyum güzergahında hizmet veren 43 istasyonlu 35,5 kilometrelik tramvay hattının yeni projeyle 13,3 kilometre daha uzatılacağını aktaran Uraloğlu, yeni hattın Kılıçdede İstasyonu ile Samsunspor İstasyonu arasından mevcut sisteme bağlanacağını, Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kamu Kampüsü'ne raylı sistemle ulaşım sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı üzerinde 10 istasyon planladık. Bu hatta ek olarak Kamu Kampüsü'ne hizmet edecek yaklaşık 3,7 kilometre uzunluğundaki kılçık hattımız üzerinde de 4 istasyon olacak. Bu istasyonları hem mevcut kent dokusuyla hem de planlanan ve geliştirilmekte olan diğer ulaşım projeleriyle entegre şekilde tasarladık. Yeni hattımızla Samsun'un raylı sistem ağını 35,5 kilometreden 48,8 kilometreye çıkaracağız. Yeni güzergahımız üzerinde 14 istasyon inşa ederek istasyon sayısını 57'ye yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

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YOLCULUK SÜRESİ YAKLAŞIK 20 DAKİKAYA İNECEK

Projenin her gün yaklaşık 40 bin personel, hasta ve ziyaretçi hareketi oluşturması öngörülen şehir hastanesine doğrudan hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, hattın 322 bini aşkın nüfuslu İlkadım ile 100 bini aşkın nüfuslu Canik ilçelerine de çağdaş ve kesintisiz raylı toplu taşıma imkanı sunacağını bildirdi.

Samsunspor Tesisleri İstasyonu'ndan Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kamu Kampüsü yönlerine yaklaşık 9'ar kilometre yolculuk yapılabileceğini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bu güzergahlarda kara yoluyla katedilen mesafe yaklaşık 8 ila 10 kilometre civarında. Özellikle sabah ve akşam iş ve okul yolculuklarının yoğun olduğu zamanlarda 1 saate yaklaşan yolculuk süreleri, tramvay hattımız devreye girdiğinde trafikten bağımsız, konforlu ve öngörülebilir şekilde yaklaşık 20 dakikada alınacak. Hattımızın tamamlandıktan sonraki 30 yıllık projeksiyonda kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı yaklaşık 100 milyon dolar olacak."

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Hattın yalnızca yeni bir ulaşım bağlantısı olmayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Samsun'a zaman, konfor ve güvenlik kazandıran güçlü bir kentsel yatırım da olacak." ifadelerini kullandı.

- Samsun'a yaklaşık 120 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 120 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, Sinop ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlantı sağlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladıklarını belirtti.

Samsun Batı Çevre Yolu, Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu ve Çarşamba-Ayvacık Yolu'nun da aralarında bulunduğu 8 kara yolu projesindeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, lojistik yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

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"Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezini hizmete alarak lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturduk. Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik iltisak hattı çalışmalarımızı da tamamlayarak iki lojistik merkezimizi entegre ettik. Havza OSB'yi demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarımıza da başladık."

"ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE İNECEK"

Samsun'un raylı sistemdeki gelişiminin kent içi yatırımlarla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, 293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

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Hattın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum kesiminin yapımına başladıklarını, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerini nisan ayında gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havza-Samsun arası 70 kilometrelik kesimin de 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için çalışmalara başladık. Yani raylar adım adım Havza'ya, oradan Samsun'a yürüyecek. Ankara merkezli bakıldığında bu hat, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir. Tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak."

Hattın Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayacağını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu koridor, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya açacak, boğazlar üzerindeki yükü hafifletecek, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir lojistik merkeze dönüştürecektir. Hattın devamındaki 509 kilometrelik Samsun-Sarp Demir yolu da gündemimizdedir. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı kurmuş olacağız."

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Samsun'un ulaşım altyapısına yönelik yatırımların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, programının ardından Samsun Batı Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında brifing aldı.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Çakmak, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.