Gündem Haberleri

Bakan Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 23:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, "Tansiyon düşüklüğüymüş, gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık, tansiyonumuz da normale geldi, çok şükür hiçbir problem yoktur." dedi.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen program sonrasında bir televizyon yayını esnasında rahatsızlanmasının ardından AA muhabirine sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gayet iyi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün tabii yoğun bir ilgi oldu. Havalimanıyla ilgili açıklama yaptık. Sonra da bireysel röportaj talepleri geldi. Ben de onları kırmamaya gayret ettim. Bu son röportajda biraz gözüm karardı, anladım tansiyonum muhtemelen düştü diye. Onun için müsaade istedik. Tam ne dediğimi hatırlamıyorum ama yayını durdurabilir miyiz, müsaadenizle dediğimi zannediyorum en azından. Arkadaşlar oturttu, havalimanımızın doktor ve sağlık görevlileri geldi. Tansiyon düşüklüğüymüş. Demek ki birazcık fazla yorulmuşuz. Ondan sonra gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık. Tansiyonumuz da normale geldi. Çok şükür hiçbir problem yoktur. Anladığım kadarıyla biraz gribal biraz da yorgunluktan kaynaklı çok şükür hiçbir problem yok."

