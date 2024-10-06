Bakan Uraloğlu: Posta gönderilerinin sayısı yüzde 6.9 arttı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye posta sektörünün 6 aylık pazar verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 26'sı ulusal, 33'ü yerel olmak üzere 59 yetkilendirme verildiğini kaydetti. 2024 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 9 bin 363 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı 132,8 milyon oldu. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payı ise yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" ifadelerini kullandı.

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'POSTA GÖNDERİLERİNİN SAYISI YÜZDE 6,9 ARTTI'

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu artış, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, ülkemiz posta pazarına da olumlu yönde etki etmektedir. Gönderilerin yüzde 80,7'si şehirler arası kategoride yer alıyor. 2024 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" dedi.

'SEKTÖRÜN NET SATIŞ GELİRLERİ 56,1 MİLYARA YÜKSELDİ'

Son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle posta sektöründe gönderi hacimlerinin arttığını dile getiren Bakan Uraloğlu, hizmet sağlayıcılarının posta hizmetlerinden elde etkileri gelirlerde önemli ölçüde artış görüldüğünü ifade etti. Sektörün 2019 yılını 7,7 milyar lira net satış geliriyle kapattığını anımsatan Uraloğlu, "Sektörün net satış gelirleri, 2020 yılında e-ticaret hacmindeki Covid-19 etkisiyle artış göstererek 13,1 milyar liraya yükseldi. Artış ivmesi, 2021'de 18,06 milyar liraya, 2022'de 33,5 milyar liraya ve 2023 yılında 66,7 milyar liraya yükselerek devam etti. 2024 yılının ilk yarısında ise posta sektöründe elde edilen net satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkarak; haberleşme gönderilerinden yaklaşık 7,2 milyar, posta gönderilerinden 48,9 milyar olmak üzere toplamda 56,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Posta trafiğinin artması ile birlikte bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. 2023'ün ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar 515 milyon lira civarındayken, bu sayı 2024 yılının ilk altı ayında 4,8 milyar lirayı aştı" açıklamasında bulundu.

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