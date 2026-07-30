Bakan Uraloğlu, Pakistanlı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası görüşmede; Pakistan’ın planladığı demir yolu altyapı projelerindeki iş birliği imkânlarını değerlendirirken, İslamabad-Tahran-İstanbul Treninin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.