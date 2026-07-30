Bakan Uraloğlu, Pakistanlı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası görüşmede; Pakistan’ın planladığı demir yolu altyapı projelerindeki iş birliği imkânlarını değerlendirirken, İslamabad-Tahran-İstanbul Treninin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.