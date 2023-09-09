Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle çıktıkları yolda başta Türkiye'nin ilk milli SİHA sistemlerini, ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılema'yı, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'yi, Akıncı'yı ve nice projeleri geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar'ı ziyaret ettik. Kendilerine ve değerli ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.