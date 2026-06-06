Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşecek

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı tamamlanan 115 TIR ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı bulunan, toplam 43 bin 63 metrekare alana sahip yeni feribot iskelesinin açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu'na, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider eşlik etti. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çerkezköy'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarındaki son durumu yerinde değerlendirip, başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Avrupa'ya açılan kapımızın demir ağlarını daha da güçlendiren bu hattın testlerinde yaşadığımız heyecanla, şimdi şehitler diyarı Gelibolu'ya, Çanakkale'nin kadim topraklarına geldik. Bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımımızı modernize ederek tarihimizin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelibolu, Türk tarihinin ve milletimizin istiklal mücadelesinin sembolüdür. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda bugün, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 TIR ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek; yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır" diye konuştu.-

Haberin Devamı

'SANCAĞINI ÇOK DAHA GÜÇLÜ DALGALANDIRIYOR'

Türkiye'nin, etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu diye getiren Bakan Uraloğlu, "Denizcilik bizim için yalnızca bir ulaşım modu değil; Mavi Vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektörümüzde çok önemli mesafeler katettik. Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanı'mızı da ekledik. Bu başarımızı, Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17'nci sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

'BİRÇOK PROJEDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yaklaşık yüzde 5, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır. GESTAŞ, özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcularımızın konforunu artırmakta, hem de bölgemizin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunmaktadır. Ayrıca Bakanlık olarak, Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Kepez Limanı'nı 2005 yılında kamu-özel iş birliği modeliyle işletmeye aldık. Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ediyoruz. Bunun gibi birçok projede çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Haberin Devamı

'ULAŞIM STANDARDINI YÜKSELTTİK'

Denizcilik alanındaki genel ilerlemeyi, Çanakkale'ye özel diğer yatırımlarla da taçlandırdıklarını aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü şehitler diyarı Çanakkale, bizim için yalnızca bir coğrafya değil, milletimizin kalbinin attığı, tarihimizin en şanlı sayfalarının yazıldığı müstesna bir yerdir. Bu anlayışla son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Çanakkale'ye 271 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. Bu eşsiz proje; ecdadımıza gösterdiğimiz saygı, gelecek neslimize ise armağan oldu. Açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla yaklaşık 13 milyonun üzerinde araç köprümüzden geçiş yaptı. Özellikle 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Troya ve Assos Tünelleri, Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım oldu. Bilindiği üzere Çanakkale'nin güneydeki tatil beldelerine yönelik özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık - Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdik. Yine, Gelibolu-Eceabat yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini de açtık. Gelibolu-Eceabat yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Yine yaklaşık 2 yıl kadar önce Bayramiç- Etili çevre yollarını açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik."

Haberin Devamı

'KRİTİK BİR ROL ÜSTLENECEK'

Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi’ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattık. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak. Bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ağı planladık. Ve Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesimi ise halen trafiğe hizmet ediyor. Hiç şüphesiz Marmara Ringi, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde de önemli bir rol oynuyor. Ama bir önemli faydası daha olacak ki Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanmasıyla sadece ulaşım süreleri dramatik şekilde kısalmayacak, aynı zamanda olası bir İstanbul depremi senaryosunda İstanbul'un batı yakasının tahliyesinde 1915 Çanakkale Köprüsü çok daha etkin ve kritik bir rol üstlenecek. Böylece insanımızın can ve mal güvenliği adına da stratejik bir sigorta oluşturmuş olacağız" dedi.

Haberin Devamı

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu'na işletme izni belgesi ve hediyeler takdim edildi. Daha sonra Bakan Uraloğlu, Vali Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve protokol üyeleri kurdele keserek, yeni feribot iskelesinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Uraloğlu, "Valimiz, milletvekilimiz, GESTAŞ Genel Müdürümüzle ayaküstü kısa bir değerlendirme yaptık. Şöyle bir karar aldık; feribot iskelesi bu gece 00.00'da hizmete başlayacak. Yarın misafirlerimize ve Gelibolulu, Çanakkaleli kardeşlerimize ücretsiz dedik" diye konuştu.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, feribot iskelesinde incelemelerde bulundu.