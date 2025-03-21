Bakan Uraloğlu: Malatya'yı hızlı tren ağlarıyla buluşturma noktasında gayret ediyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Vefa İftarı programında yaptığı konuşmada, Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Devletin depremlerden sonra Malatya'da birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sizlere, 53 kilometre uzunluğunda Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun sözünü verdik. Şimdiye kadar 38 kilometrelik bölümünü bitirdik ve hizmete açtık. Geri kalan yaklaşık 15 kilometrelik bölümünü yıl sonuna kadar bitirme iddiası koyduk. Ola ki ufak tefek aksaklıklar olur, önümüzdeki senenin hemen başında inşallah bitirerek hizmete açacağız. Malatya'mızda bölünmüş yol uzunluğu sadece 36 kilometreydi. Biz bunu 471 kilometreye çıkardık. Sıcak karışımlı kaplamalı yolumuz yoktu, bunu da 350 kilometre seviyeye getirdik çok şükür. Birçok yolumuzu beraberinde yaptık. Demir yollarını özellikle mevcut hatları yeniden iyileştirdik. Elbette Malatya'mız daha çoğuna layık, daha çok olanını talep ediyoruz. Malatyalı yöneticilerimizle beraber Malatya'yı hızlı tren ağlarıyla buluşturma noktasında gayret ediyoruz. Gerek Malatya gerek Malatya-Sivas gerekse de Malatya-Narlı üzerinden Akdeniz'e ulaşan demir yolu projelerimizi bitirdik. Bunları inşallah beraber takip ederek hayata geçirme gayreti içerisinde olacağız."

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Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti milletvekilleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, partililer ve vatandaşlar katıldı.