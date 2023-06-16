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Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı süresince teyakkuz halinde olacağız

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#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu#Ankara
Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı süresince teyakkuz halinde olacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 13:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız" dedi.

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram sevincini doyasıya yaşamasını ve sevdiklerine kolayca ulaşmalarını istediklerini ifade ederek, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlattı.

BAKANLIĞA AİT METROLAR VE MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Uraloğlu, "İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren ve İstanbul'un kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı süresince teyakkuz halinde olacağız

Ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca vatandaşların huzurla bayramlarını geçirmeleri için teyakkuz halinde bulunacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

 

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#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu#Ankara

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