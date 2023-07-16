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Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda rekor kırdı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Kruvaziyer Turizmi#Kruvaziyer
Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artışla 420 adet, yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,8 artışla 482 bin 925 yolcu oldu” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor kırıldığını açıkladı.

Uraloğlu, “Böyle bir rekorun kırılması çok sevindirici. Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü sıkıntılı günler yaşadı. Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları geçen yıla oranla adeta rekor kırdı.

2023 yılı haziran ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artışla 140 adet oldu. Haziran ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,2 artışla 183 bin 407 yolcu oldu.
2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artışla 420 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,8 artışla 482 bin 925 yolcu ziyaret etti” diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda rekor kırdı

LİMANLARIMIZA GELEN KRUVAZİYER GEMİ VE YOLCU RAKAMLARI

KUŞADASI LİMANI
2023 yılı haziran ayında Kuşadası Limanı’na 66 kruvaziyer gemi uğradı, 100.638 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise Kuşadası Limanı’na 191 kruvaziyer gemi uğradı, 258.719 kruvaziyer yolcu geldi.

İSTANBUL LİMANLARI
2023 yılı haziran ayında İstanbul limanlarına 22 kruvaziyer gemi uğradı, 44.744 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise İstanbul limanlarına 72 kruvaziyer gemi uğradı, 115.760 kruvaziyer yolcu geldi.

Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda rekor kırdı

 ÇEŞME LİMANI
2023 yılı haziran ayında Çeşme Limanına 14 kruvaziyer gemi uğradı, 11.721 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise Çeşme Limanına 34 kruvaziyer gemi uğradı, 20.139 kruvaziyer yolcu geldi.

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BODRUM LİMANI
2023 yılı haziran ayında Bodrum Limanına 10 kruvaziyer gemi uğradı, 9.446 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise Bodrum limanına 29 kruvaziyer gemi uğradı, 23.332 kruvaziyer yolcu geldi.

ÇANAKKALE LİMANI
2023 yılı haziran ayında Çanakkale Limanına 5 kruvaziyer gemi uğradı, 1.342 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise Çanakkale Limanına 18 kruvaziyer gemi uğradı, 9.086 kruvaziyer yolcu geldi.

DİĞER LİMANLAR
2023 yılı haziran ayında en fazla kruvaziyer gemisi gelen ilk 5 liman dışındaki diğer limanlara toplam 23 kruvaziyer gemi uğradı, 15.516 kruvaziyer yolcu geldi.
2023 yılı Ocak-Haziran (6 aylık) döneminde ise en fazla kruvaziyer gemisi gelen ilk 5 liman dışındaki diğer limanlara toplam 76 kruvaziyer gemi uğradı, 55.889 kruvaziyer yolcu geldi.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Kruvaziyer Turizmi#Kruvaziyer

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