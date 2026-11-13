Bakan Uraloğlu, KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünde Türkiye’nin sarsılmaz desteğini vurguladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuştu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin sevincini, gururunu ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve aziz milletimizin en içten tebriklerini iletiyorum. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve zorluğa rağmen öz vatanından vazgeçmeyeceğini, kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihî bir dönüm noktasıdır.” dedi.



“KIBRIS DAVASI BİZİM İÇİN YALNIZCA BİR DIŞ POLİTİKA MESELESİ DEĞİLDİR”

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Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle, 43 yıldır kendi bayrağı altında özgürce yaşadığını dile getiren Uraloğlu, “Tüm kurumlarıyla devletini geliştirmek, refahını artırmak ve geleceğini güvence altına almak için azimle çalışmaktadır. Bu vesileyle, Kıbrıslı Türklerin varoluş ve egemenlik mücadelesine önderlik eden merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milli davamız uğruna şehit düşen Mehmetçik ve Mücahitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için ortak bir kaderin, tarihî bir sorumluluğun ve millî davamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ahiren ifade ettikleri üzere, Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, güvenliğinin ve refahının muhafazası için dün olduğu gibi bugün ve ilelebet KKTC’nin yanında olmaya devam edecektir. Biz, Kıbrıs meselesinin, Ada’daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilini içeren adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik güçlü çabalarımıza devam edeceğiz.”

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“KIBRISLI TÜRK KARDEŞLERİMİZİN HAYAT STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitaplarında da bir kez daha uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





“KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği saygın konuma ulaşması, haksız ve gayriinsani izolasyonların sona erdirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının dünya ile bütünleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi ortak sorumluluğumuzdur. Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması için gayret gösterirken, aynı zamanda KKTC’nin ekonomik kalkınması ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için de birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyar ABD Dolarını aşan ikili ticaret hacmimizin daha da geliştirilmesi, ulaştırma ve haberleşme altyapısının güçlendirilmesi, fiber optik altyapısının geliştirilmesiyle dijitalleşme alanında ilerlenmesi ve çağdaş dijital hizmetlere erişimin artması, eğitim alanında daha da ilerlenmesi ile KKTC’nin kendine yetebilen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasını ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refahının artırılmasını öncelikli hedeflerimiz olarak görüyoruz.”

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ERCAN HAVALİMANI’NDA 9 AYDA 4,5 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz 2023 tarihinde faaliyete geçen uluslararası standartlara sahip yeni terminaliyle 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “2026 yılının ilk 9 ayındaki yolcu trafiği 4,5 milyonu aşmıştır. Stratejik bir yatırım niteliğindeki Ercan Havalimanı, Kıbrıslı Türkleri dünyaya bağlamakta, turizmin gelişmesine, yatırım, gelir ve istihdamın artmasına olanak sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “KKTC ile ülkemiz arasındaki deniz sahalarında gemi trafiğini kesintisiz izleme imkanına kavuştuk. KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezi haline gelmesi yönünde var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Ayrıca KKTC’nin karayolu altyapısını da birlikte yeniden inşa ediyoruz, geliştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.