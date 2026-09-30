Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir’in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TUGAY: İZBAN VE METRO PROJELERİNİ ORTAK BİR YAKLAŞIM VE İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRDİK

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde İzmir’imizin öncelikli ulaşım konularını; İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projelerini ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza İzmir’imize gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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