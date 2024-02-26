×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'785 milyon Euro tasarruf sağlayacak' Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım sorununu metrolarla çözeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Uraloğlu#Metro#İstanbul
785 milyon Euro tasarruf sağlayacak Bakan Uraloğlu: İstanbulun ulaşım sorununu metrolarla çözeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 13:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesi açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu: "Toplam 785 milyon Euroluk tasarruf edeceğimizi hesapladık. İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğu görülüyor. 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden değil yeraltından metrolarla birlikte çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu'nun törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserleri bir bir hizmete alıyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkasının açılışını gerçekleştirmiştik. Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8.3 km'lik bu hattımızı yepyeni konseptle İstanbul'a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

22 adet karayolu ve altgeçit içeren projemiz ulaşım ihtiyacının yanında 7.3 km yaya ve bisiklet yolu, meydan alanları, kapalı sosyal alanlar, yeni nesil alanıyla sosyo kültürel yönüyle öne çıkmaktadır. Yüzde 57'sini bu amaçla kullandık. Bu kısmı yaya olarak kullanıma açarak büyük yeşil alan kazandırmış olduk. Yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan altgeçitleri rehabilite ettik. Projemiz kapsamında ecdat yadigarı tescilli alanları da restore ettik.

Haberin Devamı

785 milyon Euro tasarruf sağlayacak Bakan Uraloğlu: İstanbulun ulaşım sorununu metrolarla çözeceğiz

"785 MİLYON EUROLUK TASARRUF"

Toplam 785 milyon Euroluk tasarruf edeceğimizi hesapladık. Kazlıçeşme-Sirkeci yaya odaklı ulaşım projemiz en önemli örneklerdendir. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı ve Arnavutköy - Havalimanı arasındaki kesim var. Elbette çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğu görülüyor. 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden değil yeraltından metrolarla birlikte çözmüş olacağız. İstanbul'un raylı sistemini İBB ile beraber çözmüş olacağız.

Gözden KaçmasınAK Parti İBB adayı Murat Kurum: Bu eserleri yapmak, kendisi burada olup ruhu dışarda olanların harcı değildirAK Parti İBB adayı Murat Kurum: Bu eserleri yapmak, kendisi burada olup ruhu dışarda olanların harcı değildirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Uraloğlu#Metro#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!