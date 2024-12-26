Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği kimseye kaptırmayacağından emin olabiliriz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'ne katıldı. Programda Uraloğlu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Marmara, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı gibi mega projeler hayata geçirerek İstanbul'un modern ve etkili bir ulaşım alt yapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşımaya gayret ettik ve taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik" dedi.

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'KÖPRÜ SAYISININ 953'E, TOPLAM KÖPRÜ UZUNLUĞUNU DA 115 BİN 332 METREYE YÜKSELTTİK'

İstanbul'da yapılan ulaşım yatırımlarında örnekler veren Bakan Uraloğlu, "Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam tamına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Sadece bakanlık olarak yaptığımız budur. Bölünmüş yol uzunluğu 350 km'den 795 km'ye çıkardık. Burada Kuzey Marmara'nın 8 şeritli olduğunu da özellikle söylemek isterim. 3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı. Biz köprü sayısının 953'e, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 332 metreye yükselttik" dedi.

'MARMARAY ALTERNATİF İKİNCİ BİR DEMİR YOLU HATTINI DAHA İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ'

Abdulkadir Uraloğlu, "Halkalı-Arnavutköy kesimini de bitirdiğimizde tamamı yer altından olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Dünyanın en uzun metrolarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısıyla, İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray alternatif ikinci bir demir yolu hattını daha inşa etmiş olacağız. Ankara-İstanbul hızlı tren hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projesini de gündemimize aldık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre uzunluğunda ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresi sadece 80 dakika olacak. Yani 90 dakikalık bir maç süresinden birazcık daha az olacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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Uraloğlu, "Bugün İstanbul havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline de gelmiş durumdadır. Marmaray açılışından bugüne 11 yıllık bir periyot içerisinde 1 milyar 250 milyon yolcuya hizmet etmiştir. Yani Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 15 katı insanımıza Marmaray hizmet etmiştir. Geçtiğimiz günlerde bir rekor kırdık, günlük yaklaşık 735 bin yolcuya ulaşmış oldu. Avrupa'da ilk kez uygulanacak "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulamasını da inşallah önümüzdeki senenin 17 Nisan'ında hayata geçirmiş olacağız. Böylece İstanbul Havalimanı'na üç paralel pist de aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı da kazandırmış olacağız. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı bir daha birinciliği kimseye kaptırmayacağından hep beraber emin olabiliriz" dedi.