Bakan Uraloğlu, Irak Kültür Bakanı Fekkak ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’ta temaslarını sürdürüyor. Uraloğlu, başkent Bağdat’ta Irak Kültür Bakanı Sayın Ahmed Fekkak ile görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede kültürel ilişkileri geliştirme imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

BAKAN URALOĞLU, MEVKİDAŞI ES-SADAVİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Miheybis es-Sadavi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu ve es-Sadavi arasındaki görüşmede yalnızca Türkiye ve Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip olan Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili önemli kararların alındığı belirtildi.