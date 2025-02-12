Bakan Uraloğlu ilk kez açıkladı: Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları;

"SURİYE'NİN DEMİRYOLU CİDDİ TAHRİP OLMUŞ"

Suriye'nin demiryolu ciddi tahrip olmuş. Şam'a uçuşları yeniden başlattık. Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız sonra sıra Halep'e gelecek. Personelimiz Suriye sahasında çalışıyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Biz de telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.

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ROBLOX VE DISCORD ENGELİ

Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.

5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek.