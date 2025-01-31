Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını 2025'te açmayı planlıyoruz   

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nı Edirne üzerinden TEM Otoyolu'na bağlayan 'Pazarkule-Edirne-Tem Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak 2025 yılına birbiri ardına açılan yollarla çok güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "10 Ocak'ta Aydın-Denizli otoyolumuzu, 17 Ocak'ta Konya Çevre Yolu ikinci kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak'ta Korkuteli-Elmalı yolunu, 24 Ocak'ta Malatya Çevre Yolu ikinci etabını, 25 Ocak'ta Elazığ-Harput il yolunu ve bugün ocak ayının son gününde sizlerle birlikte Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuzu açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6'sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak 'Türkiye Yüzyılı'nda hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

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'80 YILDA YAPILAN YATIRIMLARIN KATBEKAT FAZLASINI 23 YILDA YAPTIK'

Geride kalan 23 yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihe, milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçtiğini söyleyen Uraloğlu, "Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir' sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23 yıla sığdırdık. Bölünmüş yol ağımız 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibarıyla karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken, bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik, seyahat süresini yarı yarıya azalttık" diye konuştu.

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'TÜRKİYE SINIRINDAN NEREDEYSE PRAG ŞEHRİNE ULAŞIYOR'

Ülke genelinde araç sayısının 8,5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızının ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını ifade eden Uraloğlu, "Buna bağlı olarak da 100 milyon taşıt kilometre başına ölümlü trafik kazalarını Avrupa Birliği ortalamasının da kriterlerinin de altına düşürmüş olduk. Son 23 yılda ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğumuzu yaklaşık 15 kat artırarak, 789 kilometreye çıkardık. Dile kolay toplamda bin 586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne'den Muş'a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor. Yine ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapımızı çağın ilerisine taşıdık. Marmara ringinin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve dünyanın en büyüğü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nu tamamlayarak otoyol ağımızı genişlettik. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 082 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık" dedi.

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'EDİRNE HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR'

Bakan Uraloğlu, Edirne'nin AK Parti hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne; jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleri ile de her geçen gün gelişiyor. Şehrimiz; TEM Otoyolu ve devlet yolları ile Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a giden uluslararası kara yolu güzergahları üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Edirne'nin ulaşım ağını modernize etmek ve iletişim altyapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir yatırım programı başlattık. Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttik, 264 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Malkara ayrımı-İpsala-Hudut Kapısı yolunu bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Keşan-Korudağı-Gelibolu projesini bölünmüş yol olarak bitirdik. Edirne-Kırklareli yolu, Keşan-Enez yolu, tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu, Oğulpaşa Köprüsü yapımı gibi 5 kara yolu projemizin yapımına da devam ediyoruz" dedi.

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'PAZARKULE-EDİRNE-TEM BAĞLANTI YOLU TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Edirne'de hayata geçirilen en önemli projelerden birisinin de sıfırdan inşa edilerek açılışı yapılan Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolu olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yolumuzu; toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında; toplamda 3 bin 473 metre uzunluğa ulaşan Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldırım Beyazıt köprüleri ile K4-K5 üst geçit köprüleri ve Tunca İkileme Köprüsü'nü de inşa ettik. Yolumuz sayesinde, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Gazimihal ve Yıldırım kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının TEM Otoyolu'na ve şehir içine ulaşımlarını güvenli bir şekilde tesis ettik. Edirne civarındaki sanayi tesislerinin ihracat ve ithalat imkanlarını arttırdık. Ayrıca bu proje ile Karaağaç-Edirne arasındaki tarihi köprüler nedeniyle izin verilmeyen ağır taşıt trafiğine alternatif bir geçiş sağladık. Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuz sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 598 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca yolumuz Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaret vasıtasıyla bölge ve Türkiye ekonomisine de katkı sunacaktır" diye konuştu.

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'MEVCUT HAT KAPASİTESİNİ 4 KAT ARTIRACAĞIZ'

Yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesiyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, "Ülkemizin, demir yollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu projesine de devam ediyoruz. 55 kilometresi Edirne'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Edirne'yi İpek Demir yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattımız; Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. İnşallah 2025'te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Proje kapsamında Kapıkule'ye yeni bir istasyon inşa ediyor, Edirne istasyonumuzu da modernize ediyoruz. Ayrıca Kapıkule'de gar tevsiatı ile de toplam saha alanını 252 bin metrekareden 338 bin metrekareye çıkarıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik, bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.

'PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu rehber edinerek, Edirne'nin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atacaklarını da sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu rehber edinerek, Edirne'nin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolunda emeği geçen tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, açılışın ardından Togg otomobili kullanarak yolda deneme sürüşü yaptı. Bakan Uraloğlu daha sonra İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak üzere Edirne Valiliği'ne geçti.

BAKAN URALOĞLU, AK PARTİ EDİRNE KADIN KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından restorasyondaki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, Eski Cami'de öğle namazını kıldı. Uraloğlu öğle namazının ardından AK Parti Edirne 7'nci Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba, il yönetimi ve partililer katıldı.

'TÜRKSAT 6A'YI ÖNÜMÜZDEKİ AY GÖREVİNE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ'

Uraloğlu, buradaki konuşmasında geçen temmuz ayında uzaya fırlatılan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bütün testleri geçtiğini belirterek, "Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan, deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur. Bunu Cumhurbaşkanımızın gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi, Rabbim de bizlere nasip etti; çok şükür. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda. Önümüzdeki ay inşallah bütün testleri geçti, resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız. Belki martın başında ama çok şükür şu anda hiçbir problem yok. Gerekli testler yapılmış durumda" dedi.

'EDİRNE'YE 50 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HİZMET ETTİK'

Edirne'ye, ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde hizmet ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde Edirne'ye hizmet ettik. Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar. Elbette bunlar yeterli değil. Bakın Basra Körfezi'nden başlayıp, Kalkınma Yolu projesiyle, yine Çin'den başlayıp, Londra'ya kadar gidecek olan Orta Koridor'la, bunlar geliyor ülkemizde Kalkınma Yolu Koridoru'yla Orta Koridor birleşiyor Londra'ya kadar gidiyor. Kars'tan geldik, Erzurum'dan geldik, Erzincan'dan geldik, Ankara'dan geldik, Ovaköy'den geldik, Şırnak'tan, Mardin'den geldik. Nereden geçeceğiz? Boğazdan geçeceğiz. Buradaki serhat şehrimiz Edirne'den geçeceğiz. Onun için Edirne bizler için gerçekten kıymetli. İstanbul'dan Halkalı-Kapıkule hattında Çerkezköy-Kapıkule arası 153 kilometresini inşallah bu sene bitirerek, bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı, uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisine de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'MUHALEFETTE YALAN, BİZDE DE HİZMET BİTMEZ'

Çanakkale'de hizmet veren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de Edirne'ye hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, "Birçok hizmet yaptık. Böyle projelerimize isim koyarken o yöresel isimleri koyuyoruz veya tarihi isimleri koyuyoruz. İşte İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü dedik. Kuzey Marmara Otoyolu dedik. Osmangazi Köprüsü dedik, Avrasya Tüneli, Marmaray dedik vesaire. Şimdi bir Çanakkale Köprüsü yaptık 1915 Çanakkale Köprüsü dedik. Hem Çanakkale'nin bir tarihi var hem de Çanakkale ilinde. Ama en çok hizmet ettiği illerden bir tanesinin çok rahatlıkla Edirne olduğunu söyleyebilirim. Burası, o Çanakkale Köprüsü aynı zamanda Edirne'nin de köprüsü. Bütün Edirne'yi, bütün Ege Bölgesi'ne ulaştıran bir köprü. O sadece bir köprü değil, sadece bir ulaşım yapısı değil. Gerçekten dünyanın en büyük köprüsü. Cumhurbaşkanımız 'Yapacaksınız' dedi. Biz de yaptık, çok şükür. Onun için bu muhalefette yalan, bizde de hizmet bitmez. Yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kim ne derse desin" dedi.

'VATANDAŞA DOKUNMAK, HİZMETTEN DAHA KIYMETLİ'

AK Parti'li kadınların yaptığı hizmetin en kıymetli hizmet olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Vatandaşımıza dokunma noktasında hep beraber gayret edeceğiz. Bu dokunuşumuz çoğu zaman, şu benim birkaçını saymaya çalıştığım hizmetlerden çok daha kıymetli. O zaman bu da bizim hep beraber yapacağımız ama en kıymetlisi de siz AK kadınların yapacağı hizmettir bu. Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor. Sizin dokunduğunuz yerde bereket oluyor. Sizin dokunduğunuz yerde her şeyiyle huzur oluyor. Onun için Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımız o videoda da söyledi, eğer bir toplum kadınlarını dışlıyorsa, potansiyelinin, bütünün yarısından vazgeçmiştir demektir. Biz de milletvekilimiz de bahsetti, gerçekten sadece bir düşünce, irade değil; aynı zamanda kanuni düzenlemelerle de bunu teslim ettik. Onun için geçmişte savaş meydanlarında da beraber olduk, bugün de her tarafta yine beraberiz, hizmette de beraberiz. Hangi kardeşimiz, gerek kadın kollarında, gerek gençlik kollarında, gerekse de ana kademede, kimin emeği geçmişse Allah razı olsun" diye konuştu.

Genel kurulda AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'na, mevcut başkan Nergis İnce'nin yerine Yıldız Yeşilkurt seçildi. Bakan Uraloğlu, Yeşilkurt ve yönetimine başarılar diledi. Uraloğlu daha sonra Uzunköprü ilçesine ismini veren tarihi Uzunköprü'de devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere kentten ayrıldı.