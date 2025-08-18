×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Uraloğlu, Fildişi Sahilli mevkidaşıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ulaştırma Bakanı#Fildişi Sahili#Uraloğlu
Bakan Uraloğlu, Fildişi Sahilli mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 18:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Kone ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve yeni ortak projelere kapı aralamak adına görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve yeni ortak projelere kapı aralamak adına görüşme gerçekleştirdik. Değerli mevkidaşım ile ulaştırma sektöründe bilgi, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu görüşme, Türkiye-Fildişi Sahili dostluğunu daha da güçlendirecek yeni adımların başlangıcı olacaktır. Dostluk ve işbirliğimizi geleceğe taşıyacak ortak çalışmalar için hazırız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Bakanı#Fildişi Sahili#Uraloğlu

BAKMADAN GEÇME!