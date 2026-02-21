Bakan Uraloğlu, Eskişehir, Sakarıılıca, Mihalgazi yolu bitimi için tarih verdi

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir il programı kapsamında Mihalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözlerine herkesin Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle görevine atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz’a da görevinde başarılar diledi.



Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mihalgazi’de yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi Yolu hakkında açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabii bizim burada Mihalgazi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. O çalışmaları ben yerinde görmüş oldum. Şimdi arkadaşlarla, bir ödenek problemi olmaksızın, bu yıl içerisinde, bu yolda önceki yıllara göre çok daha hızlı bir ilerlemenin olduğunu göreceksiniz. Önceki yaptığımız yol sathi kaplamaydı. Şimdi yeni yapacaklarımız ve önceki yaptıklarımızın da tamamını sıcak asfalt yapacağız. İhalesini bu sene yapacağız inşallah. Şimdi bu ihaleyi yapmışken, Mihalgazi'nin ihtiyaçları vardır veya çevrenin ihtiyaçları vardır, onları da dikkate alacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri Etiyopya Ziyareti dönüşünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Mihalgazi'nin belediye işleriyle ilgili talimatını aldıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Biz de ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle destek vereceğiz. Burada zaten destek veriyorduk ama şimdi daha güçlü destek vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

“MİLLETVEKİLLERİ SAYISI, SİYASET YAPAN KADINLARIMIZIN SAYISI ÜST NOKTAYA ÇIKMIŞTIR”

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i hedef alan açıklamalar hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabii bazı olaylar yaşanıldığı zaman üzülürüz ama sonuçları itibarıyla toplumda bir farkındalık oluşturması hasebiyle de bazı olumlu sonuçlara da bunlar vesile olur. Şimdi bizim dinimizde, inancımızda, bizim kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız.”

Kadınların hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını bildiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Biraz daha geriye gittiğimizde Han vardır, Hakan vardır, Hanım vardır, bizim kültürümüzde vardır. AK Partimizle beraber, milletvekilleri sayısı olsun, siyaset yapan kadınlarımızın sayısı olsun, gerçekten üst noktaya çıkmıştır. Onun için Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz. Ama bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Onun için biz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Niye? Çünkü o bize doğru yolda yürüme iradesini gösterdi, hedeflerini gösterdi. Biz de yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

ESKİŞEHİR-SAKARIILICA-MİHALGAZİ YOLU İÇİN HEDEF 2027

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak da yollarına devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi Yolu hakkında da sözlerine şu ifadeleri ekledi:

“Dediğim gibi bu sene yolun bitme noktasında ciddi adım attığımızı göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki sene de her şeyi ile beraber bu yolu bitireceğiz biz. Hayırlı uğurlu olsun.”