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Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Bakanlığı#Zafer Bayramı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramında ulaşım ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 09:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramında ulaşım ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Bakanlığı#Zafer Bayramı

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