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Bakan Uraloğlu duyurdu! İyidere - İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünellerinden 2 yılda 43 milyonluk tasarruf

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#Abdulkadir Uraloğlu#Rize#İyidere - İkizdere Yolu
Bakan Uraloğlu duyurdu İyidere - İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünellerinden 2 yılda 43 milyonluk tasarruf
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 20:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 yıl önce Rize'de hizmete giren İyidere - İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünelleri ile yılda yakıt ve zamandan toplamda 43 milyon lira tasarruf sağlandığını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kışlar artık sert geçse de, yollar daha konforlu ve güvenilir' notu ile yaptığı paylaşımla, 3 Eylül 2021 tarihinde, Rize’de hizmete açılan İyidere – İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünelleri’nin yıllık kazanımlarını duyurdu.

Uraloğlu, paylaşımında, uzunluğu 10,6 kilometre olan 6 çift tüp tünelli, 117 metre uzunluğunda 4 tek köprülü, 992 metre çift köprülü, 2 köprülü kavşağı ile toplam uzunluğu 37,9 kilometre olan İyidere-İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünelleri’nin, 2 yılda zamandan 27 milyon lira, akaryakıttan ise 16 milyon olmak üzere toplamda 43 milyon lira tasarruf edildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, karbon emisyonundan ise yıllık bin 977 ton azalım sağlandığını da aktardı.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Rize#İyidere - İkizdere Yolu

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