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Bakan Uraloğlu duyurdu... İstanbul'a yeni taksi sistemi

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#İstanbul#Taksi Sistemi
Bakan Uraloğlu duyurdu... İstanbula yeni taksi sistemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 22:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da uygulanacak yeni taksi sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız. 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız. 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

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#Abdulkadir Uraloğlu#İstanbul#Taksi Sistemi

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