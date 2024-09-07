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Son dakika haberi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Bolu Dağı Tüneli#Ankara
Son dakika haberi Bakan Uraloğlu duyurdu: Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 20:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara- İstanbul istikametinin hizmete açıldığını duyurdu. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli’mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla Türkiye hızlanıyor" dedi.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Bolu Dağı Tüneli#Ankara

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