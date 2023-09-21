Bakan Uraloğlu Cezayir'de: Yeni iş birliklerine açığız

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu havalimanında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz karşıladı. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet ardından, Cezayir Ulaştırma Bakanı Youcef Cherfa ile Başkent Cezayir’de bir araya geldi.

Uraloğlu, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin son yıllarda stratejik bir ortaklığa dönüştüğüne dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun eş başkanlığında kurulan “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK)” her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir platform rolü üstlendiğini belirtti.

"TAŞIMA KORİDORLARINI ELE ALMAMIZ GEREKİYOR"



Bakan Uraloğlu, denizcilik, karayolu ve demiryolu taşımacılığı, gemi sanayi ve ulaştırma koridorları alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, “Afrika’ya açılan bir ulaştırma kapısı olarak gördüğümüz dost ve kardeş Cezayir ile Orta Asya ve Afrika arasında köprü vazifesi görecek taşıma koridorlarını ele almamız gerektiği inancındayım. Mevcut taşımaların geliştirilmesi, yeni hat ve koridorların değerlendirilmesi üzerinde çalışabiliriz. Ulaştırma koridorunda iş birliklerinin arttırılmasını kapsayan bir mutabakat için çalışmalara başlayalım. Yeni işbirliklerine açığız” diye konuştu.

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İkili görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu ve Bakan Youcef Cherfa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Uraloğlu, heyetler arasındaki görüşmenin buna katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Türkiye için Cezayir’in kıymetinin büyük olduğunu belirten Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşı Youcef Cherfa’yı en kısa zamanda Türkiye’ye beklediklerini de kaydetti. Öte yandan, Cezayir Ulaştırma Bakanı Youcef Cherfa ise, Uraloğlu’nun bu ziyaretinin Cezayir-Türkiye ortaklığına bu alanda bir yol haritası oluşturacağına vurgu yaparak, özellikle deniz taşımacılığı, balıkçılık ve demiryollarının inşası alanlarında işbirliğinin artacağını ifade etti. Türkiye’nin Başkent Cezayir’deki metro çalışmalarının tamamlanmasında yer alacağını da belirten Youcef Cherfa, Setif ve Seyyidi Bilabbas kentlerindeki tramvay yollarının da inşası için de görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

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Bakan Uraloğlu’nun resmi temasları, Cezayir Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ve Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Lahdar Rahruh ile yapacağı ikili görüşmelerle sürecek.