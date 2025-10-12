Bakan Uraloğlu Bilim Festivali'ni ziyaret etti

Haberin Devamı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilim Festivali, yoğun katılımla devam ediyor.



Bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı amaçlayan festival, öğrencilerden akademisyenlere, bilim meraklılarından ailelere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapıyor.

Festivalin son gününde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberlerindeki heyet, festival alanında kurulan stantları ziyaret etti.



Bakan Uraloğlu ve Genç, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen bilim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin açtığı stantları tek tek gezerek, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Bilim Merkezi içerisindeki Uçuş simülatörü gibi bilimsel etkinliklere katılan Uraloğlu, robot Mini Ada ile de sohbet etti.



'ZİYARETÇİ SAYISININ 200 BİNİ GEÇMESİ BEKLENİYOR'



Bakan Uraloğlu, Trabzon’un bilim ve teknoloji alanında son yıllarda önemli adımlar attığını belirterek, “Bilim Festivali’ne, Bakanlığımızın kurumlarının da yoğun bir katılımı var. 2 günde 170 bin kişi burayı ziyaret etti, bugün 200 bini geçmesi bekleniyor. Gençlerimizin geleceğe yön vermeleri için iyi bir fırsat. Gençlerimizin bilime ve araştırmaya olan ilgisini artıran bu tür etkinlikler, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Trabzon’un bu vizyoner etkinliğe ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.



'ÜRETİME TEŞVİK ETMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'



Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise festivalin şehre kattığı değere dikkat çekerek, “Bilimi sevdirmek, gençlerimizi üretime ve yeniliğe teşvik etmek en büyük hedefimiz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.