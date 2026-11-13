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Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasına ilişkin paylaşım

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#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu#AKINCI İHA
Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 19:58

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

 

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#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu#AKINCI İHA

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