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Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A’da 2. ateşleme süreci başladı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#İkinci Ateşleme
Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A’da 2. ateşleme süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 20:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, bu akşam Türkiye saatiyle 20.00’da 2. ateşleme sürecinin başladığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun aşama aşama yörüngesine doğru ilerlediğini belirterek, “Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bu akşam Türkiye saatiyle 20.00’da 2. ateşleme süreci başladı. Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35.786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69. dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz!” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A’da 2. ateşleme süreci başladı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#İkinci Ateşleme

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